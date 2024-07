Vstup umožněn 19:00

Jedinečná show Tribute To The Legend – John Williams poprvé v ČR



Velkolepá show Tribute To The Legend – John Williams v podání Pražského filmového orchestru s hostujícím dirigentem Petem Harrisonem skládá hold nejslavnějšímu skladateli filmové hudby všech dob. Hudba vepsaná do srdce každého filmového fanouška ožije výpravnými projekcemi, rozhovory se samotným Williamsem, a také velkolepou světelnou show už 7. prosince v pražském O2 universu.



Diváci se mohou těšit na nesmrtelné skladby z filmů Star Wars, Jurský park, Harry Potter nebo E.T.; nebudou chybět ani titulní melodie ke snímku Čelisti a Indiana Jones. Mnohé překvapí i oficiální hymna Olympijských her, kterou John Willliams složil pro svátek zimních sportů v Salt Lake City. Mráz po zádech bude běhat při poslechu ústřední skladby ke snímku Schindlerův seznam, a atmosféru adventu vykouzlí pohádková melodie z filmu Sám doma. Zkrátka nepřijdou ani fanoušci Supermana nebo válečného dramatu Zachraňte vojína Ryana.



Pete Harrison je renomovaným dirigentem hostujícím v mnoha britských i světových hudebních tělesech a hudba John a Williamse je jeho specialitou i srdeční záležitostí. Pete je zároveň i energický moderátor a divákům tak během show zprostředkuje mnoho zajímavostí o okolnostech a inspiraci, které autora vedly ke vzniku kultovních děl. Zážitek ještě umocní komentáře samotného John a Williamse, který k publiku promluví z filmového plátna.



„Spolu s dirigentem Petem Harrisonem se nám podařilo připravit jedinečnou show, která diváky okouzlí i dojme. Nejde jen o video projekce, ale také o inspirace a okolnosti za kterých John Williams svoji legendární hudbu skládal. To je úplně nové pojetí koncertní show. A protože filmy jako Star Wars, Harry Potter nebo Indiana Jones jsou opravdu velkolepé, přidali jsme navíc velkolepou světelnou show. S tradičně výborným Pražským filmovým orchestrem vystoupí také velký pěvecký sbor, který zážitek ještě umocní,“ popisuje přípravu koncertu Květa Havelková z produkčního týmu JVS.



Skvělý Pražský filmový orchestr a velký pěvecký sbor pod taktovkou Peta Harrisona připraví divákům spolu s filmovou a světelnou show naprosto jedinečný hudebně-filmový zážitek.





