Jiří Korn - KORNCEPT

Jiří Korn a jeho nový projekt K®️NCEPT uzavírá kruh jeho velkých koncertních programů a představuje ohlédnutí za jeho výjimečnou uměleckou cestou. Není proto náhodou, že nese podtitul „To nejlepší na konec.“
Prolínání umění a zábavy bylo pro Jiřího Korna vždy zásadní, a právě proto připravil s týmem tento projekt ve svém nezaměnitelném, „kornovském“ stylu. Diváci se mohou těšit na vše, co je pro jeho tvorbu typické – v nejvyšší kvalitě a do nejmenšího detailu propracované.
K®️NCEPT přináší jedinečné spojení různých stylů, žánrů a profesí, doplněné originální scénografií, atmosférickými projekcemi a imerzivním zvukem. Výsledkem je zážitek, při němž má divák pocit, že se ocitá přímo uprostřed dění – stává se součástí představení.
Jedno je jisté: nuda to nebude. Už to nikdy nebude. Nepropásněte to!
K®️NCEPT diváci uvidí exkluzivně v Kongresovém centru Praha od října 2026.
INFO ke vstupenkám VIP + Meet & Greet
Součástí vstupenky VIP + Meet&Greet je výjimečná příležitost osobního setkání s Jiřím Kornem v zákulisí Kongresového Centra Praha. Kromě přípitku pravým šampaňským obdržíte i dárek v podobě podepsané vinylové LP desky.
Pozn.: Kapacita je záměrně omezená.
Držitelé těchto vstupenek mají vstup na akci již od 17:30 hod. v případě večerních představení a od 13:30 v případě odpoledního představení.
Info pro ZTP/P:
Vstupenky pro ZTP/P + doprovod jsou zdarma a můžete je objednávat na rezervace@ticketportal.cz, v kopii s přiloženým oskenovaným průkazem ZTP/P.