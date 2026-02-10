iDNES Premium přednostní prodej vstupenek

Hudební koncerty

Jiří Korn - KORNCEPT

Kongresové centrum Praha, Kongresový sál 5. května 1640/65, Praha 4-Nusle (mapa)

Pondělí 28. 12. 2026 Začátek akce v 19:00

PŘEDNOSTNÍ PRODEJ UKONČEN Přednostní prodej již skončil, ale vstupenky jsou stále k dispozici ve veřejném prodeji.

Jiří Korn a jeho nový projekt K®️NCEPT uzavírá kruh jeho velkých koncertních programů a představuje ohlédnutí za jeho výjimečnou uměleckou cestou. Není proto náhodou, že nese podtitul „To nejlepší na konec.“
 
Prolínání umění a zábavy bylo pro Jiřího Korna vždy zásadní, a právě proto připravil s týmem tento projekt ve svém nezaměnitelném, „kornovském“ stylu. Diváci se mohou těšit na vše, co je pro jeho tvorbu typické – v nejvyšší kvalitě a do nejmenšího detailu propracované.
 
K®️NCEPT přináší jedinečné spojení různých stylů, žánrů a profesí, doplněné originální scénografií, atmosférickými projekcemi a imerzivním zvukem. Výsledkem je zážitek, při němž má divák pocit, že se ocitá přímo uprostřed dění – stává se součástí představení.
 
Jedno je jisté: nuda to nebude. Už to nikdy nebude. Nepropásněte to!
 
K®️NCEPT diváci uvidí exkluzivně v Kongresovém centru Praha od října 2026.

INFO ke vstupenkám VIP + Meet & Greet

Součástí vstupenky VIP + Meet&Greet je výjimečná příležitost osobního setkání s Jiřím Kornem v zákulisí Kongresového Centra Praha. Kromě přípitku pravým šampaňským obdržíte i dárek v podobě podepsané vinylové LP desky.

Pozn.: Kapacita je záměrně omezená.

Držitelé těchto vstupenek mají vstup na akci již od 17:30 hod. v případě večerních představení a od 13:30 v případě odpoledního představení.

Info pro ZTP/P:
Vstupenky pro ZTP/P + doprovod jsou zdarma a můžete je objednávat na rezervace@ticketportal.cz, v kopii s přiloženým oskenovaným průkazem ZTP/P.

Kde se koná akce?

Kongresové centrum Praha, Kongresový sál, 5. května 1640/65, Praha 4-Nusle

