Jiří Korn a jeho nový projekt K®️NCEPT uzavírá kruh jeho velkých koncertních programů a představuje ohlédnutí za jeho výjimečnou uměleckou cestou. Není proto náhodou, že nese podtitul „To nejlepší na konec.“
Prolínání umění a zábavy bylo pro Jiřího Korna vždy zásadní, a právě proto připravil s týmem tento projekt ve svém nezaměnitelném, „kornovském“ stylu. Diváci se mohou těšit na vše, co je pro jeho tvorbu typické – v nejvyšší kvalitě a do nejmenšího detailu propracované.
K®️NCEPT přináší jedinečné spojení různých stylů, žánrů a profesí, doplněné originální scénografií, atmosférickými projekcemi a imerzivním zvukem. Výsledkem je zážitek, při němž má divák pocit, že se ocitá přímo uprostřed dění – stává se součástí představení.
Jedno je jisté: nuda to nebude. Už to nikdy nebude. Nepropásněte to!
K®️NCEPT diváci uvidí exkluzivně v Kongresovém centru Praha od října 2026.
Jiří Korn - KORNCEPT
Kongresové centrum Praha, Kongresový sál 5. května 1640/65, Praha 4-Nusle (mapa)
Sobota 17. 10. 2026 Začátek akce v 19:00
PŘIPRAVUJEME Předprodej začne 16. října 2025 v 09:00.
PŘEDNOSTNÍ PRODEJ ZAČNE ZA:
Kde se koná akce?
Kongresové centrum Praha, Kongresový sál, 5. května 1640/65, Praha 4-Nusle
