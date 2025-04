JEN PRAVDU, DRAHÝ! (Florian Zeller)

FLORIAN ZELLER: JEN PRAVDU, DRAHÝ! (La Vérité)

Režie Antonín Procházka

Překlad Michal Zahálka

Scéna Renata Štefková

Kostýmy Lenka Polášková

Hrají

Michel Jan Čenský

Laurence Dana Morávková

Paul Josef Carda

Alice Štěpánka Křesťanová



Francouzská komedie o nevěře, ve které se lže jako o závod

Brilantně rozehraný příběh čtveřice Pařížanů a jejich (ne)bezpečných vztahů. Michel musí lhát, protože jinak nedokáže ustát situaci, v níž už půl roku podvádí manželku s Alicí, ženou svého nejlepšího přítele Paula. Naštěstí mají dokonalý systém, takže na jejich poměr nikdo nemůže přijít a tudíž nikomu nepůsobí žádnou bolest. Jednou ale systém poruší a Michelova žena Laurence jako by začínala něco tušit.

A co když na všechno navíc ještě přijde Paul? Anebo je to ještě úplně jinak? Michel ani trochu není připravený na možnost, že by se karta mohla obrátit. A události naberou nečekaný spád...

Co je lepší, krutá pravda, nebo milosrdná lež?

Tato komedie se nepokouší tohle dilema rozetnout. Všímá si pouze paradoxu, že dokud žili její hrdinové ve sladké nevědomosti, byli šťastni. Od chvíle, kdy se začala odhalovat pravda, šlo to s nimi z kopce...



Florian Zeller je nejhranější francouzský dramatik současnosti. Jeho skvělá komedie o nevěře a "umění" lhát má v sobě cosi z tradice toho nejvyššího francouzského bulváru. Hlavní roli Michela psal autor přímo pro Pierra Arditiho, špičkového představitele pařížského komediálního herectví dneška. Původní inscenaci režíroval zkušený Patrice Kerbrat, který mj. režíroval i slavné původní uvedení Kumštu neboli Obrazu Yasminy Rezy, právě s Arditim v roli Yvana.



Délka představení

cca 80 minut, představení nemá přestávku



