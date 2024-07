Jayparts FIM SQXoN of Czech Republic

Mistrovství světa sidecar národů družstev a Mistrovství Světa čtyřkolek národů družstev se bude konat v motokrosovém areálu Loketské serpentiny (AMK Loket) v Karlovarském Kraji, Loket blízko Karlových Varů.

Přijďte podpořit české jezdce sidecar a čtyřkolek v souboji národních družstev. Hlavně pro české jezdce bude velký souboj proti zámořským teamům z USA, Argentiny a mnoha dalších evropských států.

FIM tuto událost poprvé zařadil do kalendáře jako Mistrovství světa.

Užijte si nabitý program závoděním a zábavou po celý víkend!

PARTY 28.09.2024

Sobotní večer po ukončení závodů pokračuje Party až do ranních hodin. Vstup na Party je v ceně všech vstupenek.

VSTUPENKY:

Všechny vstupenky umožňují vstup do depa!

Vstupenky Standard jsou na stání, kryté sezení zajišťují pouze vstupenky VIP

VSTUPENKY VIP

Zóna VIP s velkoprostorovým párty stanem s podlahou, hledištěm a krytým sezením přímo u cíle a s exkluzivním výhledem na start. V prostoru VIP jsou umístěny TV s přímým přenosem z trati a s live časomírou. Catering nabízí studenou i teplou kuchyni a nápoje po celou dobu provozu. V ceně vstupenky je i parkování osobních vozidel VIP (pozor! maximální výška vozidla 2,2m!) v prostoru na začátku diváckého parkoviště. V případě že chcete parkovat s jiným než osobním autem (stan, karavan, obytné auto) musíte si zakoupit kemp. Pro vstup do VIP zóny NEplatí zlevněné dětské vstupenky.

VSTUPENKY PRO DĚTI - JSOU VŽDY DVOUDENNÍ

- děti s výškou postavy méně než 100 cm - zdarma, bez vstupenky (včetně vstupu do VIP zóny)

- zlevněné vstupenky děti s výškou postavy od 100 cm a méně než 150 cm - jsou vždy dvoudenní, umožňují vstup po oba dva dny (tyto zlevněné vstupenky neplatí pro vstup do VIP zóny)

KEMP

ubytování v kempu lze přikoupit pouze společně s platnou vstupenkou (v jednom nákupu), v ceně je zahrnuto jedno kempovací místo bez ohledu na dopravní prostředek, způsob ubytování a počet osob (stan, karavan, obytné auto)

- sprchy

- možnost připojení k 230V

- welcome centrum / recepce otevřena

- čtvrtek 26.09.2024 14:00-20:00 │ pátek 27.09.2024 08:00-20:00 │sobota 28.09.2024 07:00-19:00

Vstupenky můžete zakoupit online přímo na ticketportal.cz - eTickets, k dispozici jsou i prodejní místa Ticketportal.

Další info:

každý návštěvník (vyjma dětí do 100 cm) musí mít vlastní vstupenku / vstupenky jsou nepřenosné, u vstupu budou vyměněny za pásku (hand strip)

ZTP/P info:

bezbariérový přístup ANO, s výhradou: přírodní areál bez zpevněných cest