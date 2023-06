PŘEDPRODEJ TICKETPORTAL.CZ KONČÍ V DEN KONÁNÍ - PONDĚLÍ 22.05.2023 V 17:00.

JAREK NOHAVICA

Robert Kusmierski (PL) a Pavel Plánka (CZ)

Sólový recitál jednoho z našich nejznámějších písničkářů s kytarou a heligonkou sestavený nejen ze známých písní, ale i z aktuálních novinek z posledního alba Máma mi dala na krk klíč.

Fanouškové Jarka Nohavici si již určitě zvykli, že jeho koncerty jsou samé překvapení, a vždy naprosto nově dramaturgicky sestavené a rozhodně se mají na co těšit! Na současných koncertech Jarka doprovází na akordeon a piano vynikající muzikant z Varšavy Robert Kusmierski a na perkuse a bicí Pavel Plánka z Plzně.

Koncert trvá zhruba 2 hodiny (bez přestávky) a není vhodný pro děti do 15 let!

Na koncertě si mohou diváci zakoupit CD, DVD, zpěvníky atd. Více informací najdete na www.nohavica.cz.

