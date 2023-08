James Blunt, britský písničkář a autor hitů You’re Beautiful, Goodbye My Lover nebo Wisemen, se představí 4. března 2024 v pražském Foru Karlín. Koncert se uskuteční v rámci tour k nové desce Who We Used To Be, která vyjde 27. října.

Absolvent vojenské akademie, který sloužil například v Kosovu, debutoval po odchodu z armády s albem Back to Bedlam (2004). Deska dodnes patří v Británii do dvacítky nejprodávanějších nahrávek všech dob a zpěvák za ni získal ocenění Brit Awards, MTV Europe Music Awards a pět nominací na ceny Grammy. Úspěšné bylo i jeho další album All the Lost Souls (2007) se singlem 1973, který obsadil první příčku hitparádových žebříčků ve více než 20 zemích.



V České republice se Blunt poprvé představil v beznadějně vyprodané Lumbeho zahradě Pražského hradu. Tentokrát zavítá do prostor moderního Fora Karlín, kde zahraje hity plné nostalgie i nové skladby. „Nesmírně se těším, až znovu vyrazím na turné,“ svěřuje se zpěvák. „Moc jsem si užil psaní a nahrávání nového alba. Některé skladby vás bezpochyby zvednou na nohy a neubráníte se tanci,“ láká Blunt. Taneční je ostatně už jeho první singl Beside You.