Další zastávka spanilé jízdy Jamese Arthura: předvánoční O2 arena

Jeho songy Say You Won't Let Go anebo Impossible si zpívají nejen fans talentových soutěží, jeho alba Back from the Edge anebo Bitter Sweet Love bodovaly na vrcholech žebříčků po celém světě, kde sbíraly jednu platinovou desku za druhou. Minule v rekordní tempu vyprodal Forum Karlín, teď do Prahy Arthur přiveze nejen srdce na dlani, ale i šesté a znovu velmi osobní album Pisces. „Vstávají mi z něj chlupy na krku,“ říká o něm sám Arthur. Při poslechu se nebudete cítit jinak, natož naživo. V pražské O2 areně se James Arthur představí 14. prosince 2025.

James Arthur je nejen jedním z nejpracovitějších hudebníků současnosti, ale taky umělcem s mimořádným vztahem k fanouškovské základně. Hudbě se začal věnovat, když mu bylo patnáct, prošel několika studentskými kapelami, své první hudební pokusy pověsil jen tak na internet – a pak už přišel X Factor 2012 a navazující spanilá jízda. Ta zahrnuje miliardové streamy, nominace na Brit Awards i desetinásobné platinové certifikace jeho nahrávek. Spolupracoval se jmény jako brazilský DJ Alok (Work With My Love z roku 2023) anebo Rudimental (Sun Comes Up, 2017).

Do Prahy přiveze Arthur svou dosud největší show a taky šesté album Pisces, které odráží vlastnosti všech astrologických Ryb – je snivé, citlivé a introspektivní. Britský hudebník na něm znovu odhaluje své křehké já a říká: „Jsem snílek a každá z písniček na albu odráží jednu z mých stránek, jsou to cihličky, které pomáhají budovat celek mé osobnosti.“ Součástí téhle osobnosti je i otevřenost v otázkách duševního zdraví a veganství – v roce 2019 byl organizací PETA oceněn jako „nejkrásnější vegan“.



Pro největší fanoušky Jamese Arthura jsou připraveny VIP balíčky, které umožní fanouškům zažít show v pražské O2 areně nezapomenutelným způsobem.

Early Entry VIP balíček za cenu 3824,- Kč obsahuje:

• Jedna vstupenka na stání

• Přednostní vstup do sálu

• A4 plakát - podepsaný Jamesem

• Exkluzivní VIP dárkový předmět vybraný Jamesem

• James Arthur VIP visačka

Seated VIP balíček za cenu 4024,- Kč obsahuje:

• Jedna prémiová vstupenka na sezení

• A4 plakát - podepsaný Jamesem

• Exkluzivní VIP dárkový předmět vybraný Jamesem

• James Arthur VIP visačka

