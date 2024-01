CONCENTUS MORAVIAE 2024 na ticketportal.cz



IVO KAHÁNEK / klavír



Bedřich Smetana: Koncertní etuda op. 17 "Na břehu mořském"

Bedřich Smetana: Koncertní etuda C dur

Leoš Janáček: Sonáta 1. X. 1905 "Z ulice"

Viktor Kalabis: Tři polky pro klavír, op. 52

Gideon Klein: Sonáta

Ferenc Liszt: Uherská rapsodie č. 2



Další info:

nečíslovaná sedadla - open sitting / děti, které nedosáhly věku 6 let, zdarma bez vstupenky a bez nároku na sedadlo / bezbariérový přístup NEUVEDENO

