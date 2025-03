Iva Bittová & Vladimír Václavek - BÍLÉ INFERNO

Nezapomenutelné dvojalbum Bílé inferno dvojice výjimečných muzikantů patří snad k vůbec nejdůležitějším nahrávkám domácí nezávislé scény.

Iva Bittová ... nekonečná vášeň pro hudbu, pro hlasy, pro objevování, pro lidi, pro život. Přirozený zpěv je hlas naší duše.

Iva Bittová je jedním z mála českých umělců, jejichž hudební interpretace přesahuje hranice několika žánrů. Rozsah jejích aktivit je pozoruhodný – v hudbě od vlastních interpretací lidových písní přes experimentální jazz, rock až po houslové aplikace skladeb vážné hudby a operní zpěv.

Od roku 1978 byla členkou Divadla na provázku (dnes Husa na provázku), kde na sebe upozornila rolí Eržiky ve hře Balada pro banditu. Od roku 1984 vystupovala jako zpěvačka a houslistka s vlastními písněmi na lidové texty, také se známou brněnskou formací Dunaj a později se Škampovým kvartetem.

V roce 2004 účinkovala v newyorské Carnegie Hall v roli Elvíry v Mozartově opeře Don Giovanni. Na tuto spolupráci pak navázala několika koncerty s tamní formací Bang On A Can All Stars, které vyvrcholily vydáním alba Elida. V roce 2007 se rozhodla dočasně přestěhovat do Spojených státu do údolí Hudson Valley ve státě New York. V roce 2015 na Masarykově Univerzitě v Brně obdržela titul bakaláře ve studijním oboru Teorie a provozovací praxe staré hudby a v roce 2018 akademický titul magistra ve studijním oboru Hudební věda. V roce 2018 uprostřed přírody založila privátní hlasovou školu Žingora.

Vladimír Václavek ... český hudebník, jehož tvorba je ovlivněna alternativním rockem a world music.

V osmdesátých letech působil jako kytarista a baskytarista brněnských rockových skupin Dunaj a E, později se vydal na sólovou dráhu. Jako instrumentalista, zpěvák, skladatel a autor textů (zhudebnil také poezii Bohuslava Reynka, Antonína Přidala a dalších autorů) vydal alba, často meditativně laděné hudby: Jsem hlína, jsem strom, jsem stroj (1994), Písně nepísně (2003), Ingwe (2005) a Barvy Radugy (2015). Nahrál spolu s kytaristou Josefem Ostřanským a zpěvačkou Zuzanou Jelínkovou baladické album Domácí lékař (1996), s Ivou Bittovou dvojalbum Bílé inferno (1997) a s bubeníkem Milošem Dvořáčkem experimentálně rockové desky Život je pulsující píseň (2007) a desku Edel (2011).

Je spoluzakladatelem moravsko-japonsko-francouzského hudebního seskupení Rale (Šelest), se kterým natáčí tři úspěšná alba, na nichž je slyšet „šelest“ šesti jazyků a inspirace kulturami několika kontinentů. Společně s hostujícími muzikanty z alba Bílé inferno zakládá posléze s Ivou Bittovou téměř jazzové seskupení Čikori, dále působí v kapele V.R.M., postupně v něm ale sílí nutkání vydat se na samostatnou dráhu.

Vydal básnické sbírky Stín stromu (1994) a Obrazy cesty (2000) a knihu Neviditelný svět (2013), inspirovanou jeho zkušenostmi s šamanismem.

