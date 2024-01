CONCENTUS MORAVIAE 2024 na ticketportal.cz



IVA BITTOVÁ, DUO JEDLINSKÝ - FISCHER

Iva Bittová / housle, zpěv

Jakub Jedlinský / akordeon

Pavel Fischer / housle



P. Fischer, J. Jedlinský: Freylech, Gankino horo

I. Bittová: Rodav me / Aušvicate (Devleha), Loli ruža

P. Fischer, J. Jedlinský: Janoško / Bešla e čhaj

I. Bittová: Svadobná

P. Fischer: Svatbenka

P. Fischer, J. Jedlinský: Keby ma mamko

P. Fischer: Karpatská

I. Bittová: Počůvaj / L’ul’aj

P. Fischer, J. Jedlinský: Račenica

I. Bittová: Malíři v Paříži

P. Fischer, J. Jedlinský: Co sa stalo, Doina

I. Bittová: Omaně

K. Bitto: Halgato / čardáš

I. Bittová: Lomir, Nezabudka

Leoš Janáček: Fuč větříčku, Moravská lidová poezie v písních (výběr P. Fischer), Ide Kračuň, ide, Čekám tě, nápěvky mluvy



Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete zakoupit on-line přímo na ticketportal.cz

Další info:

nečíslovaná sedadla - open sitting / děti, které nedosáhly věku 6 let, zdarma bez vstupenky a bez nároku na sedadlo / sleva pro studenty, sleva pro seniory ve věku 65 let a více, sleva pro držitele průkazu ZTP a pro držitele průkazu ZTP/P a pro doprovod držitele průkazu ZTP/P (jedna osoba) - cena po slevě je uvedena v označení slevy v nákupním košíku - nárok na slevu je třeba prokázat odpovídajícím dokumentem při vstupu do místa konání / bezbariérový přístup NEUVEDENO

