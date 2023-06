INTERNATIONAL FESTIVAL BALLET - největší “LABUTÍ JEZERO“ na světě

Baletní soubor INTERNATIONAL FESTIVAL BALLET uvádí největší "Labutí jezero" na světě v Praze, Brně a Ostravě, v doprovodu orchestra.

Jedinečnost představení bude spočívat v tom, že soubor v Praze, Brně a Ostravě předvede nejvetší Labutí jezero na světě.



48 labutích baletek na pódiu je svým způsobem rekord. Obvyklý počet bílých labutí v představení „Labutí jezero“ bývá 16-24.

Představení bude taktéž doprovázet Hungary Festival Orchestra (Maďarsko).

International Festival Ballet

Umělecký ředitel souboru Alexej Bogutsky



Šokovaný a zasažený nelidskou agresivitou ruské války proti Ukrajině, slavný baletní soubor St. Petersburg Festival Ballet změníl svůj název na International Festival Ballet. Baletní soubor nyní sídlí v Německu.



Touto změnou umělci vyjadřují svůj neochvějně jasný postoj. International Festival Ballet je mezinárodní baletní soubor, který má nadnárodní podstatu a vyjadřuje tak porozumění a soužití v poezii umění, hudby a tance. Od začátku války umělci vyjadřovali svůj postoj proti ruské agresi četnými protestními akcemi před každým svým vystoupením (Reportáž EuroNews zde). Proto je nyní ohrožuje samo Rusko. Soubor, jehož součástí je i velké množství ukrajinských tanečníků, vnímá sám sebe přirozeně jako balet míru a soudržnosti mezi všemi lidmi.



Umělecky balet představuje školu klasického baletu v její nejčistší podobě. Přísná elegance v kombinaci s moderními vlivy a vlivy 21. století, to je především prvotřídní taneční výkon – to vše v kombinaci s nádhernými kostýmy a monumentálními výpravami.

Baletní představení “Labutí jezero” (Balet o dvou dějstvích na hudbu P. I. Čajkovského) za doprovodu orchestru



Nesmrtelná baletní klasika Petra I. Čajkovského je známá po celém světě a nepřestává okouzlovat lidi všech věkových kategorií. Každý zná romantický příběh „Labutí jezero“, ve kterém vystupují bílá a černá labuť a který se stal se synonymem elegance klasického baletu na nejvyšší úrovni.



Nemá smysl znovu opakovat obsah příběhů těchto nesmrtelných uměleckých děl, stačí říci, že diváci, kteří přijdou na tato představení, se na krátkou dobu ponoří do světa romantiky a krásy, ale také získají spoustu dojmů poté, co proniknou do feérií lásky a smrti, věrnosti a zrady, smíchu a slz, strachu i odvahy, do všeho toho, co souvisí se světovou kulturou, se světovým dědictvím a s mistrovskými uměleckými díly z celého světa.



Vynikající herecký soubor, ztělesňující vše to, čemu se říká “škola klasického baletu“ – tedy přísně klasickou eleganci, svěží dech jednadvacátého století, dokonalou techniku provedení a neomezenou šíři ruské duše v kombinaci s vpravdě královskou nádherou kostýmů a dekorací.

Baletní soubor INTERNATIONAL FESTIVAL BALLET byl založen v roce 2011. Skupina sjednotila mladé a talentované umělce z nejlepších divadel.



Soubor s velkým úspěchem hostovalo v USA, v Itálii, v Německu, ve Francii, v Holandsku, v Belgii, ve Finsku, v Portugalsku, v Číně, v Brazílii, v Mexiku a v dalších zemích.

