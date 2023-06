ILLUSIONIST CHRIS STARK - „Magic Show PRETENDER“

S velkým potěšením vám oznamujeme, že do Prahy zavítá světoznámý iluzionista Chris Stark, který je mnoha známými osobnostmi označován jako:

„Novy David Copperfield“ – Michail Gorbatschow

„Budoucnost magie“ – Siegfried a Roy

„Další fenomén“ – Uri Geller

„Neuvěřitelně působivý“ – Jay Leno

„Naplno rozvinutá show“ – America's Got Talent

Chris Stark vystoupí v Praze s představením „Magic Show PRETENDER“ plným velkolepých až neuvěřitelných iluzí, které v kombinaci s jeho charismatem udivují diváky na celém světě. Chris je skutečný fenomén v oblasti iluzí o čemž svědčí i jeho pověst mistra manipulace. Jeho moderní přístup a magické mluvení dělají z jeho představení jedinečný zážitek pro každého diváka.

The Magic Show PRETENDER je příběh o dobrodružství mladého muže, který hledá své skutečné JÁ. Zážitek je obohacen hudbou a baletem, což společně vytváří dokonalou a nezapomenutelnou show pro celou rodinu.

Připravte se na úžasné představení plné inovativních kouzel a efektů, nezapomenutelných iluzí, nevysvětlitelných zmizení, jedinečných teleportací a čtení myšlenek.

Chris Stark, dříve známý jako Sos Jr., vystupoval v nejznámějších televizních show a účinkoval na nejprestižnějších pódiích. Jeho talent a dechberoucí show upoutali diváky ve více než 70 zemích světa včetně měst jako Paříž, Dubaj, Hong Kong či Las Vegas.

Dnes je světově nejvíce oceňovaným kouzelníkem s více než 60 mezinárodními oceněními. Kromě Davida Copperfielda, Siegfrieda & Roye a Chrise Angela je rovněž hrdým držitelem ceny „Merlin Award” – kouzelnického Oscara. Chris je sám vynálezcem a tvůrcem iluzí a vlastní největší sbírku velkorozměrných iluzí na světě s více než 120 kusy.

Mistr-iluzionista Chris Stark vás zavede do světa, kde není nic nemožného a okouzlí vás svým charismatem a kouzelnickým uměním. Přidejte se k nám a nechte se unášet do světa magie!

„Někteří by si mohli myslet, že já jsem ten, kdo vás zavádí. Naopak, mým posláním je stimulovat vás, abyste aktivně věnovali pozornost každému detailu, který máte před sebou. Potřebuji vaši plnou koncentraci a potom, když se podíváte dostatečně blízko, můžu vás přimět zapomenout na vše, co vás obklopuje, a alespoň na chvíli se ponořit do světa magie, kde se iluze stává skutečností a kde se nemožné stává možným.“

Představení trvá 2 hodiny s přestávkou.

Objednávky pro držitele průkazu ZTP/P – pouze vozíčkáře – a jejich doprovod

- dle pokynů pořadatele jsou slevy pro vozíčkáře s průkazem ZTP/P a jejich doprovod stanoveny takto:

Vozíčkář - vstupenka dle platného ceníku (místa vyhrazena)

Doprovod - ZDARMA

Objednávky zasílejte e-mailem na adresu rezervace@ticketportal.cz.

Do e-mailové objednávky je nutné nascanovat průkaz ZTP/P.

Slevy pro ostatní osoby s průkazem ZTP a ZTP/P pořadatelem nejsou poskytovány!