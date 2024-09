IAN PAICE ft. Purpendicular performing DEEP PURPLE

IAN PAICE feat. Purpendicular performing classic DEEP PURPLE

Ian Anderson Paice (29. června 1948) je bubeník britské rockové skupiny Deep Purple. Po odchodu Jona Lorda v roce 2002 je jediným zakládajícím členem, který v kapele hraje po celou dobu její existence. Během nečinnosti Deep Purple hrál ve skupinách Paice, Ashton & Lord, Whitesnake a Gary Moore Band.

Na jeho styl měl velký vliv Buddy Rich. Paice je jeden z mála hardrockových bubeníků, jejichž styl hry na bicí ovlivnil swing a jazz. Je levák - jako jeden z mála hraje s kompletně levorukou bicí soupravou (dalším příkladem je třeba Phil Collins).

Alba, která poukazují na jeho talent jsou např. Made in Japan (hlavně devítiminutové sólo ve skladbě The Mule), Deep Purple In Rock (skladby Child In Time a Flight Of The Rat) a album Machine Head.

Kapela Purpendicular

Ian Paice (UK) bicí

Robert Thomas Walsh (IRL) zpěv

Herbert Bucher (DE) kytara

Nick Fyffe (UK) basa

Alessandro Debiaggi (ITA) klávesy

ČASOVÝ PLÁN (rámcový)

19:00 otevření LDKV

20:00 show

VSTUPNÉ: 650 Kč (předprodej) / 750 Kč (v den konání a na místě)

Speciální vstupenka FO/U/R FRIENDS pro 4 osoby za 2390 Kč (jen předprodej)

Vstupenky můžete zakoupit online přímo na ticketportal.cz - eTickets/mobileTickets, k dispozici jsou i prodejní místa Ticketportal.

Další info:

koncert na stání / slevy NE / bezbariérový přístup ANO / vozíčkáři a držitelé průkazu ZTP/P zdarma bez vstupenky, rezervace místa na agenturavlny@seznam.cz, doprovod ZTP/P za plnou cenu