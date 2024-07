Ludovico Einaudi při svíčkách

Jegor Grushyn klavír

Ludovico Einaudi - známý italský pianista a skladatel, jehož hudba spojuje prvky klasické, ambientní a popové hudby. Jeho díla se vyznačují minimalistickými melodiemi, které vyvolávají hluboké emoce. Einaudi získal celosvětové uznání díky albům jako "Le Onde", "Divenire" a "In a Time Lapse". Jeho hudba je často používána ve filmech, televizních seriálech a reklamních spotřebách, což svědčí o její univerzálnosti a uznání ve světě.

Jegor Grushyn - Hudba Ludovica Einaudiho při svíčkách

Hudba, která dokáže oslovit nejhlubší struny duše, brzy zazní v České republice! Známý ukrajinský pianista Jegor Grushyn za doprovodu smyčcového kvarteta představí jedinečné koncerty věnované tvorbě italského skladatele Ludovica Einaudiho. Tato událost se stane nezapomenutelným zážitkem pro všechny příznivce moderní klasické hudby.

Koncerty proběhnou ve světle stovek svíček, to vytváří jedinečnou, útulnou atmosféru a přidá ještě více kouzla provedení hudby Einaudiho. Je to neopakovatelný zážitek, který uchvátí každého posluchače a umožní se plně ponořit do kouzelného světa hudby.

Nepropásněte jedinečnou příležitost zažít kouzlo hudby Ludovica Einaudiho ve světle stovek svíček.

Vstupenky můžete zakoupit online přímo na ticketportal.cz - eTickets/mobileTickets, k dispozici jsou i prodejní místa Ticketportal.

Další info:

slevy NE / bezbariérový přístup NEUVEDENO