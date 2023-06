HORSEFEATHERS IRON TOWN SESSION 2023 je největší MTB slopestyle závod v České republice. V areálu Dolních Vítkovic v Ostravě, přímo mezi vysokými pecemi, vyroste speciální slopestylová trať, která přivítá pozvané české i zahraniční jezdce. V tomto jedinečném a dech beroucím prostředí budou závodníci lítat vzduchem a předvádět nejrůznější kombinace salt, otoček a dalších neskutečných triků hodnocených porotou.

Můžete se také těšit na stánky firem z bikového světa a bohatý doprovodný program.

Nenechte si ujít tuto jedinečnou show a přijďte se podívat na skvělé výkony top jezdců z ČR i ze zahraničí.

Více informací najdete na stránkách www.irontownsession.cz

"Pátek 16.6.2023 - vstup ZDARMA

Sobota 17.6.2023 – vstupné v předprodeji do 30.5. za 200,- Kč, od 1.6. do 16.6. a na místě 250,- Kč

Sobota 17.6.2023 - Děti do 140 cm, ZTP a ZTP/P vstup ZDARMA."