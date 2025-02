HOLLY JOHNSON BEST OF EUROPE TOUR

FRONTMAN FRANKIE GOES TO HOLLYWOOD

29.9. 2025, Forum Karlín

Koncert britské hudební legendy a frontmana světoznámé skupiny Frankie Goes to Hollywood: Holly Johnson, interpret hitů z filmu Bony a klid

Oslavte s námi v jedinečném Foru Karlín jubilejních 40 let na scéně zpěváka Hollyho Johnsona, frontmana kapely Frankie Goes to Hollywood. A to nejen kultovními hity Relax a The Power Of Love, které se na staly v tehdejším Československu megahity díky filmu Bony a klid. Skladatel Ondřej Soukup zařadil v roce 1987 obě skladby do převratného filmu režiséra Víta Olmera. Soundtracky jsou populární mezi všemi generacemi a stále patří nejen díky zmiňovanému filmu mezi jedny z nejhranějších v českých i zahraničních rádiích.

Po oceňovaných zahraničních koncertech v roce 2023 se Holly Johnson vrací na scénu se zbrusu novou show, v níž zazní nadčasové hity, díky nimž se Frankie Goes to Hollywood stali jednou z nejvlivnějších kapel 80. let. Během podzimního evropského turné navštíví po desetileté pauze i Prahu.

William „Holly" Johnson je anglický umělec, hudebník a spisovatel, známý především jako zpěvák skupiny Frankie Goes to Hollywood, která pochází z Liverpoolu a v polovině 80. let 20. století dosáhla enormního úspěchu. Johnson sám pojmenoval skupinu na základě titulku článku o Franku Sinatrovi. Skupina si rychle získala pověst díky své neuvěřitelné pódiové show.

Úspěchu Hollyho Johnsona v 80. letech předcházela kariéra baskytaristy skupiny Big in Japan. V roce 1989 se Johnsonovo debutové sólové album Blast dostalo na první místo britské hitparády. Dva singly z tohoto alba - „Love Train" a „Americanos" - se zároveň dostaly do první pětky britské singlové hitparády. Debutový singl Relax vyletěl až na špici ostrovní hitparády a vydržel tam pět týdnů. V roce 2006 skončil mezi sedmi nejprodávanějšími britskými singly všech dob. I další skladby okupovaly žebříčky hitparád nejen v rodné Anglii.

Všemi milované soundtracky Relax a The Power of Love se u nás proslavily díky filmu Bony a klid, parafrází titulu proslulé gangsterky Bonnie a Clyde. Film nahlíží do doby bývalého Československa během 80. let minulého století. Líčí přímočaře krátkou "kariéru" naivního mladíka vydávajícího se z maloměsta do Prahy, aby získal zpět peníze, o které jej okradli podvodníci. Místo toho se stane členem zavedené překupnické party v prostředí pražské komunity veksláků.

Působivou atmosféru filmu dotváří dynamická kamera a všudypřítomná hudba skupiny Frankie Goes to Hollywood podpořená nezaměnitelným hlasem jejího zpěváka Hollyho Johnsona. Ve své době kontroverzní, avšak atraktivní snímek nepostrádá napětí ani humor. Řadí se do série filmů otevřeně reagujících na tehdejší problematiku, nezapomenutelná je hláška „Nějaký bony...?". Výborná muzika snímek skvěle doplnila a Frankie Goes To Hollywood se u nás díky vysoké návštěvnosti filmu rázem stali nejznámější zahraniční kapelou.

Připomeňte si s námi díky hudbě z filmu Bony a klid nechvalnou dobu bonů a veksláků. Přijďte roztančit dne 29. září jedinečné Forum Karlín díky světoznámým hitům v podání Hollyho Johnsona.

Nejednomu z fanoušků bezesporu naskočí husí kůže už při prvních slovech

...přijďte si naživo zazpívat…