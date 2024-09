HOGWART'S HOLIDAYS ICE SHOW V PODÁNÍ HVĚZD SVĚTOVÉHO CIRKUSU!

HOGWART'S HOLIDAYS - jedinečné představení na pomezí fyzického divadla a cirkusu, komedie a magie, které spojuje cirkusové umění a krasobruslení do jediné show na umělé ledové ploše, speciálně vytvořené na jevišti každého sálu. Představení je kompletní příběh s jedinečnými kostýmy, scénami a vizuálními prvky, které vám umožní ponořit se do magického světa Joanne Rowlingové jako nikdy předtím.



Vše začíná u vchodu do foyer divadla. Přes nástupiště 9¾ se diváci vydají na nezapomenutelnou cestu chodbami Bradavic, zúčastní se zápasu v quiditchi a poté porazí Temného pána a společně se zúčastní slavnostního plesu.

Cirkusoví umělci ohromují akrobacií, při které se vzpírají gravitaci, v kombinaci s jedinečnými krasobruslařskými dovednostmi. Interaktivní efekty, působivá vizualizace a světelný design okouzlí každého diváka.



HOGWART'S HOLIDAYS vypráví kouzelný příběh ze světa Harryho a jeho přátel a vtáhne vás do světa vaší vlastní fantazie. Představení vás zve, abyste opustili každodenní realitu a ponořili se do světa fantazie s dechberoucími vizuálními technikami v originálním hudebním doprovodu novoročního ducha.



Představení doporučujeme divákům všech věkových kategorií.

Délka představení 1 hodina 30 minut

Vstupenky můžete zakoupit online přímo na ticketportal.cz - eTickets, k dispozici jsou i prodejní místa Ticketportal.

Další info:

slevy NE / bezbariérový přístup ANO / vstupenky "ZTP/P" umožňují současný vstup dvou návštěvníků - vozíčkáře či držitele průkazu ZTP/P a jedné osoby jako doprovod / každý návštěvník (vyjma doprovodu ZTP/P) musí mít vlastní vstupenku