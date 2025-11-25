iDNES Premium přednostní prodej vstupenek

Sportovní akce

HBK11 - HELL Boxing Kings

O2 arena Českomoravská 2345/17a, Praha (mapa)

Sobota 14. 2. 2026 Začátek akce v 18:00

Vstup umožněn 16:30

Karlos vs. Marpo

Odveta, která se musela stát! Souboj legendárního MMA bojovníka Karla „Terminátora“ Vémoly, který pobláznil Českou republiku i Slovensko, proti rapperovi a thaiboxerovi Marpovi se po čtyřech letech vrací! Po kontroverzním vítězství v Praze se oba znovu postaví do ringu v O2 areně.

Tehdejší vysoce očekávaný zápas zaujal i samotnou organizaci HELL Boxing Kings a jejího ambasadora Roye Jonese Jr., který po společném zhlédnutí a analýze zápasu prohlásil, že tento duel si žádá odvetu!
Vémola má na kontě 38 vítězství ve své kariéře v UFC a Oktagon MMA, a nyní je připraven zazářit i v ringu Hell Boxing Kings!
Marpo má za sebou několik zápasů v thaiboxu i klasickém boxu, kde mimo jiné porazil rappera Rytmuse.

Podaří se Marpovi získat zaslouženou odvetu díky profesionálním rozhodčím? Nebo Karlos potvrdí svůj legendární status dalším vítězstvím v boxu?

Attila Végh vs. Immanuel Adenubi

Nabitou českou boxerskou kartu doplňuje šampion Bellatoru a vítěz duelu Végh vs. Vémola I, který má na kontě 33 vítězství v MMA! Attila „Pumukli“ Végh se znovu postaví do ringu! Tentokrát přijal bezprecedentní výzvu od šampiona celebrit a mladého talentu Immanuela Adenubiho.

Adenubi loni dominoval v těžké váze mezi celebritami v rámci HBK. S lehkostí porazil všechny soupeře, kteří mu stáli v cestě. Nyní si stanovil obrovskou výzvu! Vyvolal Attilu Végha, aby dokázal celé Evropě, že je nejlepším boxerem.

Attila přijal zápas s jasným vzkazem Adenubimu – že není evropský Jake Paul a že po něm si v ringu vezme skalp samotného Terminátora!

Petr „Monstr“ Kníže vs. Gábor Boráros

Jedna z největších legend českého MMA, Petr „Monstr“ Kníže, přijal výzvu k zápasu proti vůbec prvnímu šampionovi Oktagon Challenge MMA, Gáboru Borárosovi. Kníže je známý svým neúprosným bojovým stylem a právem si vydobyl respekt napříč bojovou scénou.

Po vítězstvích nad velkými jmény, jako jsou David Kozma nebo Brita, se Kníže vrací do boxerského ringu. Po čerstvém triumfu nad Rytmusem je připraven získat další skalp v čistém souboji pěstí.

Boráros má naopak za sebou působivé výsledky v HBK, kde si připsal vítězství nad maďarskými legendami. Po výhře nad renomovaným kickboxerem Tivadarem Kunklim dvakrát porazil olympijského zápasníka, MMA bojovníka a sumistu Sándora Bárdosiho.
Nyní se Boráros postaví do ringu a čeká ho největší boxerská výzva kariéry, kterou chce ovládnout při svém velkém návratu na domácí půdě!

 

Na tento koncert nelze rezervovat vstupenky, je možný pouze přímý nákup online, nebo na prodejních místech.

Za platnost a pravost vstupenek zakoupených mimo síť Ticketportal neručíme.

INFO ZTP/P

Kde se koná akce?

O2 arena, Českomoravská 2345/17a, Praha

1

