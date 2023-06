Vstup umožněn 18:30

Po mimořádně úspěšných koncertech v londýnském Wembley, berlínské Mercedes-Benz Areně a Carnegie Hall v New Yorku přiváží HAVASI Symphonic koncertní show poprvé do České republiky.

Program je tvořen stoprocentně originálními díly jednoho z nejúchvatnějších a nejuniverzálnějších mladých skladatelů současnosti. HAVASI a jeho inovativní hudba se nepodobá ničemu, co jste doposud slyšeli. Obsahuje mix svěžesti, vášně a zábavy.

Na pódiu se představí sólový klavír, symfonický orchestr, rocková kapela a sólisté světové hudby. Publikum vezmou na vzrušující hudební cestu plnou různých emocí a nálad podpořenou novými jevištními technologiemi z oblasti zvuku a světla.

Jedná se o show ve stylu Las Vegas, kdy se spojí klasický klavírní virtuóz a kouzlo Las Vegas. Samotný program je oslavou mezinárodní kultury, který vytvořil kreativní režisér Brian Burke (Céline Dion, IL Divo, America's Got Talent) a vizuální designér Gilles Papain (Cirque du Soleil, Marseillská opera, Ballet de Monte Carlo).

HAVASI je vyškolený klasický klavírní virtuos, absolvent světoznámé Hudební akademie Franze Liszta. Etabloval se jako jeden z nejrozmanitějších a nevzrušujících mladých umělců dneška, který umí publikum nadchnout.

Zatímco většina ostatních umělců v žánru moderní klasické hudby jednoduše vystupuje, resp. interpretuje hudbu někoho jiného, HAVASI hraje pouze svá vlastní původní díla — každý kus, který publikum uslyší, je hluboce osobním dílem jakoby vystřiženým z kusu látky srdce a duše jeho samotného. Sledování skladatele, předvádějícího svou vlastní tvorbu, vytváří vzácné, silné, ba dokonce magické spojení mezi publikem a umělcem.

Díky svému umění, s více než 500 000 prodanými vstupenkami, vystupoval HAVASI v koncertních sálech a arénách po celém světě. Wembley Arena v Londýně, Carnegie Hall v New Yorku, Mercedes-Benz Arena v Berlíně, The Orchard Hall v Tokiu a Opera v Sydney – všechny tyto koncerty byly vyprodané do posledního místa.

