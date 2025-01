Vstup umožněn 18:30





Světově proslulý violoncellový virtuos Hauser míří opět do Prahy. Vystoupí v O2 areně.

Jeden z nejuznávanějších violoncellistů současnosti, Hauser, se vrací do Česka se svým sólovým koncertem The Rebel is Back. Chorvatský rodák, známý nejen svou precizní hrou, ale i charismatem, vystoupí 11. prosince 2025 v pražské O2 areně.

Hauser, bývalý člen populárního dua 2Cellos, zahájil svou sólovou dráhu v roce 2022, a od té doby okouzluje fanoušky po celém světě svými inovativními aranžemi klasických i moderních skladeb. Jeho koncerty kombinují klasickou eleganci s prvky popu a filmové hudby, čímž přitahují široké publikum napříč generacemi. Osobitou show dotváří jeho nenapodobitelný styl hraní.

Hauser, vlastním jménem Stjepan Hauser, již ve svých dvaceti letech vystupoval v největších divadlech v Evropě jako sólista i s mnoha nejvýznamnějšími orchestry v Evropě i v zahraničí, hrál v zemích jako Asie, Jižní Afrika, Nový Zéland a Spojené státy. Jeho debuty se konaly v prestižních koncertních sálech, jako je Wigmore Hall v Londýně, Royal Albert Hall (Londýn) a Concertgebouw v Amsterdamu.

Za své umění obdržel řadu prestižních mezinárodních ocenění a dostalo se mu cti vystupovat pro prince z Walesu Charlese jak v Buckinghamském paláci, tak v Paláci sv. Jakuba. V roce 2011 byl se společně s Lukou Šulicém (2Cellos) součástí celosvětového turné Eltona Johna.

Během koncertu zazní skladby z jeho sólového alba The Player, které oslavuje spojení klasické hudby s rytmy tanga, popu a filmové hudby. Chybět nebudou ani překvapení a ikonické skladby, které Hauser hraje na koncertech po celém světě.

Vstupenky na pražský koncert budou v prodeji od 31. ledna od 10:00. Předprodej iDNES startuje už 29.1.2025 od 11:00.

Koncert organizují Charmenko Czechia a Bestsport.

Pro největší fanoušky je připraveny balíčky, které umožní fanouškům zažít koncert HAUSERA: THE REBEL IS BACK v pražské O2 areně 11. 12. 2025 nezapomenutelným způsobem.



Balíček VIP Meet & Greet Experience v ceně 25 000 Kč obsahuje:

• Exkluzivní místo v první řadě v sektoru 002 přímo u pódia

• Osobní setkání s umělcem

• Exkluzivní VIP laminate jako suvenýr

• Speciální upomínkový předmět pro držitele VIP balíčku

• Fotografie podepsaná přímo umělcem

• VIP vstup vchodem č. 2 od 18:00



VIP Balíček v ceně 7 490 Kč obsahuje:

• Exkluzivní místo v prvních řadách u pódia

• Exkluzivní VIP laminate jako suvenýr

• Fotografie podepsaná přímo umělcem

• Speciálně navržený dárek pouze pro držitele VIP balíčku

• VIP vstup vchodem č. 2 od 18:00





Na tento koncert nelze rezervovat vstupenky, je možný pouze přímý nákup online, nebo na prodejních místech.

Za platnost a pravost vstupenek zakoupených mimo síť Ticketportal neručíme.

