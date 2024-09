Vstup umožněn 18:00

Hans Zimmer se posouvá na další úroveň a bere s sebou Evropu! Držitel několika cen Oscar® a Grammy® se v roce 2025 a 2026 vrátí do největších evropských arén se show Hans Zimmer Live – The Next Level. Koncert v pražské O2 areně se uskuteční 11. listopadu 2025.

The Next Level slibuje zcela novou show s převratnou elektronickou zvukovou kompozicí a velkolepou světelnou produkcí, která předčí i předchozí Zimmerovy show. „Rocková hvězda mezi skladateli a rebel z Hollywoodu“ (BBC), který je momentálně na vyprodaném turné po Severní Americe, opět dokazuje, že je výjimečným umělcem.

„Každý koncert je pro mě novou cestou k objevování. Se show The Next Level chci překvapit své fanoušky a vzít je do zvukového světa, který ještě nikdy nezažili.“ říká Hans Zimmer.

Nová show představuje Zimmerovo neutuchající úsilí posouvat hranice umění, zkoumat nové cesty a neustále vyvíjet svůj zvuk. Jeho poslední evropské turné v roce 2023 mělo obrovský úspěch. Ve vyprodaných arénách oslavovalo skladatele více než 400 000 fanoušků, jehož soundtracky po desetiletí formovaly hollywoodské blockbustery. The Next Level nabídne ale něco zcela nového – novou vizi, novou cestu, kterou by si žádný fanoušek neměl nechat ujít.

Fanoušci, kteří si chtějí zajistit vstupenky v předstihu, se nyní mohou zaregistrovat do exkluzivního předprodeje na oficiálním seznamu čekatelů na www.HZL-NEWS.com.

Oficiální prodej vstupenek začíná 26. září 2024 ve 14:00. Všechny termíny turné jsou dostupné na www.hanszimmerlive.com.



Pro nejvěrnější fanoušky Hanse Zimmera jsou připraveny VIP balíčky, který umožní fanouškům zažít koncert v pražské O2 areně 11. 11. 2025 nezapomenutelným způsobem.

Balíček VIP LEGEND v ceně 6 490 Kč obsahuje:

• Exkluzivní místo v prvních 12 řadách před pódiem

• Speciální výtisk programu turné

• Plátěnou tašku

• Neprodejnou sběratelskou VIP visačku

• VIP vstup vchodem č. 2 od 17:30

Balíček VIP HERO v ceně 4 990 Kč obsahuje:

• Exkluzivní místo v řadě 13 až 19 před pódiem na ploše

• Plátěnou tašku

• Neprodejnou sběratelskou VIP visačku s multišňůrkou na krk

• Speciální výtisk programu turné

• VIP vstup vchodem č. 3 od 17:30

