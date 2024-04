HALINA PAWLOWSKÁ - MANUÁL ZRALÉ ŽENY

Halina Pawlowská je spisovatelka a scénáristka, ale i výborná vypravěčka. Její zájezdové pořady jsou nabité humorem a nebrání se ani diskuzím s přítomným publikem. Její pořady mají výborný divácký ohlas.

Jedinečná talk-show Haliny Pawlowské - MANUÁL ZRALÉ ŽENY

Chcete být obletovaná, krásná, věčně mladá? Poslechněte si milostné příběhy, které vás inspirují, zasmějte se erotickým zkušenostem ostatních, samy se zeptejte na všechno, co vás zajímá a nechte si poradit! A hlavně se přijďte zasmát!

Manuál zralé ženy je určen ženám od dvanácti do sta let, je ale i pro muže, protože právě díky manuálu budou lépe rozumět svým partnerkám a možná i sami sobě. Není nic špatného na tom být zralá žena, i když slovo "zralá" mi připomíná sýr, u kterého je nejvyšší čas ho zkonzumovat…

Zralost je báječná! Buď z toho důvodu, že si můžete gratulovat, že jste se dožili už pěkného počtu let, anebo proto, že jste sice ještě velice mladí, ale jste jedinci s moudrým pohledem na svět.

