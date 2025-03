Gregory Porter: Vracím se díky vám

Vstup umožněn 19:00



Gregory Porter se vrací do České republiky: Na četná přání fanoušků vystoupí znovu v pražském O2 universu!

Po dvou sezonách od svého posledního vyprodaného koncertu v Praze se Gregory Porter vrací, aby splnil přání svých českých fanoušků. Ti byli loni jeho vystoupením naprosto nadšeni a žádali o jeho návrat – a právě díky tomuto obrovskému úspěchu se jejich přání nyní stává skutečností!

20. ledna 2026 od 20:00 se tento fenomenální zpěvák znovu postaví na pódium O2 universa, kde opět předvede svůj nezaměnitelný sametový hlas a špičkové hudební vystoupení. Bude to večer plný emocí, nezapomenutelných melodií a hlubokých příběhů, které umí Porter svou hudbou vyprávět jako nikdo jiný.

Na vlně úspěchu: Zpátky na žádost publika

Gregory Porter již loni dokázal, že má v Česku obrovskou základnu fanoušků. Jeho koncert tehdy zanechal v divácích hluboký dojem – ovace vestoje, nadšené reakce a bouřlivé žádosti o další vystoupení byly jasným důkazem, že Praha si tohoto umělce zamilovala.

A právě proto se nyní Gregory Porter vrací! Na základě enormního zájmu a neutuchající poptávky se rozhodl znovu vystoupit v Praze, na stejném místě, kde jeho hudba před dvěma lety dojala tisíce lidí. Pro české fanoušky je to obrovská událost – nejenže budou mít opět možnost slyšet Porterovy největší hity naživo, ale také budou součástí dalšího nezapomenutelného večera plného hudební magie.

Gregory Porter: Hlas, který si podmanil svět

Gregory Porter se narodil 4. listopadu 1971 v Sacramentu a jeho cesta k hudební slávě byla plná nečekaných zvratů. Původně měl ambice stát se profesionálním hráčem amerického fotbalu, ale po zranění se vrátil ke své skutečné vášni – hudbě.

Jeho debutové album Water (2010) okamžitě vzbudilo pozornost a bylo nominováno na cenu Grammy. Skutečný průlom však přišel s albem Liquid Spirit (2013), které nejenže získalo Grammy za Nejlepší jazzové vokální album, ale také dosáhlo obrovského komerčního úspěchu – v Británii získalo zlatou desku a v Evropě se stalo jedním z nejprodávanějších jazzových alb 21. století.

Porterovo album Take Me to the Alley (2016) mu vyneslo druhou Grammy a jeho pocta jazzové legendě Nat King Coleovi (Nat King Cole & Me, 2017) ukázala jeho schopnost spojovat tradiční a moderní prvky jazzu s nebývalou elegancí.

Unikátní styl a emotivní hudba

Gregory Porter si získal srdce posluchačů nejen díky svému hlubokému a podmanivému hlasu, ale také díky osobitému stylu – včetně jeho ikonické čepice, která se stala jeho poznávacím znamením.

Jeho hudba osciluje mezi jazzem, soulem, blues a gospelem, přičemž texty jeho písní často nesou silná poselství. Porter se nebojí otevírat témata lásky, sociální spravedlnosti či hledání životní rovnováhy, což jeho písním dodává mimořádnou hloubku.

Praha opět zažije výjimečný hudební večer

Díky fenomenálnímu úspěchu posledního koncertu a neutuchajícím žádostem fanoušků se Gregory Porter vrací do Prahy, aby znovu přinesl hudbu, která dojímá, inspiruje a spojuje.

Pokud jste jeho minulé vystoupení zažili, víte, že se jedná o hudební událost světového formátu, která vás pohltí od prvních tónů. A pokud jste u toho nebyli? Pak máte jedinečnou šanci zažít koncert tohoto výjimečného umělce na vlastní kůži!

Vstupenky na koncert 20. ledna 2026 v O2 universum budou ve veřejném prodeji v síti Ticketportal od 20. března 2025 – a pokud se bude opakovat úspěch z roku 2024, budou pryč velmi rychle. Nepropásněte tuto příležitost být součástí večera, který se zapíše do hudební historie.

Gregory Porter se vrací na přání svých fanoušků – buďte u toho!



