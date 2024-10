Gregorian - 25 Years Master Of Chant - The Anniversary Tour

Vstup umožněn 19:00





25 let okouzlují svým chorálovým zpěvem svět.

Legendární skupina mnichů GREGORIAN zamíří v rámci výročního turné i do Prahy, Brna a Ostravy!



Do České republiky přijíždí už v únoru mniši, kteří svým chorálovým zpěvem ohromují svět. V roce 2025 slaví už čtvrtstoletí na scéně a při té příležitosti vyrážejí na turné, aby poděkovali svým fanouškům po celém světě. „Tato jubilejní show bude velkolepou cestou celou historií našeho sboru – připomeneme začátky a ohlédneme se i za tím nejlepším z posledních 25 let. Nemůžeme se dočkat, až spolu s publikem vytvoříme další úžasné momenty a prožitky z chorálové hudby,“ popisuje producent, Frank Peterson.



GREGORIAN nadchli miliony lidí po celém světě díky tajemné choreografii a schopnosti plynule přecházet od klasických chorálů do popových i rockových písní. Legendární uskupení před 25 lety definovalo svůj žánr a s více než 10 miliony prodaných alb je vůbec nejúspěšnějším sborem. Ani v současnosti neztratily koncerty GREGORIAN mystickou chrámovou atmosféru. „Živá vystoupení Gregorian jsou vždy neopakovatelným zážitkem. Diváci odchází okouzleni, s pocitem, že se dotkli něčeho tajemného, až posvátného,“ vysvětluje Květa Havelková, mluvčí promotérské společnosti JVS Group.



Hlavní roli bude hrát síla harmonického chorálového zpěvu, umocněná propojením s dávnými náboženskými motivy a latinskými texty promlouvajícími z dávných staletí, chybět ale nebude ani multimediální show s ohni a dalšími efekty.



GREGORIAN

26. 2. OSTRAVA

27. 2. BRNO

28. 2. PRAHA



