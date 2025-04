Gregorian - 25 Years Master Of Chant - The Anniversary Tour

GREGORIAN – 25 LET NA HUDEBNÍ SCÉNĚ

& 20 LET OD PRVNÍHO KONCERTU V PRAZE!



Po velkolepých koncertech v českých halách, včetně pražského O2 universa, se fenomenální hudební projekt GREGORIAN vrací zpět do Prahy! 1. listopadu 2025 vystoupí v Kongresovém centru Praha, kde nabídnou jedinečný hudební zážitek v prostředí, které svou akustikou a atmosférou skvěle podtrhne mystiku jejich hudby.



Tento koncert je dvojitou oslavou – nejenže GREGORIAN slaví 25 let na hudební scéně, ale zároveň uplyne 20 let od jejich prvního koncertu v Praze, který se konal právě v Kongresovém centru Praha. Po dvou desetiletích se tedy vracejí na místo, kde jejich český příběh začal, aby svým věrným fanouškům nabídli další magický večer plný nezapomenutelné hudby.



GREGORIAN si za svou kariéru získali miliony fanoušků po celém světě a stali se synonymem pro jedinečné propojení gregoriánského chorálu s moderními rockovými a popovými hity. Na jejich koncertech ožívají slavné písně v dechberoucím podání, doplněné o velkolepou vizuální show a dokonalý zvuk, který posluchače vtáhne do magického hudebního světa.



České publikum si GREGORIAN zamilovalo a jejich letošní vystoupení byla vyprodána dlouho dopředu. Proto se kapela rozhodla vrátit a nabídnout svým nejvěrnějším fanouškům další nezapomenutelný večer. Kongresové centrum Praha poskytne ideální prostor pro dokonalý poslech a vizuální zážitek, který ještě více umocní sílu jejich hudby.



AMELIA BRIGHTMAN – NEZAPOMENUTELNÝ HLAS

Kouzelnou atmosféru koncertu podtrhne také Amelia Brightman, sestra světoznámé Sarah Brightman, která se stala neodmyslitelnou součástí projektu GREGORIAN. Její podmanivý hlas dodává skladbám ještě hlubší emoční rozměr a v kombinaci s mužskými gregoriánskými sbory vytváří nezapomenutelnou hudební symbiózu. Amelia se v průběhu let podílela na mnoha vystoupeních GREGORIAN a její přítomnost na pódiu je vždy zárukou silného hudebního zážitku.



Na programu koncertu nebudou chybět největší hity GREGORIAN v unikátních úpravách, ale také několik vánočně laděných skladeb, které navodí jedinečnou atmosféru blížících se svátků. To vše v podání fenomenálních hlasů, které dokážou spojit tradiční chorál s moderním hudebním světem tak, jak to umí jen GREGORIAN.



Nepropásněte tuto jedinečnou příležitost být součástí výjimečné hudební oslavy a zažít koncert, který vás pohltí svou atmosférou i emocemi.



Datum: 1. listopadu 2025

Místo: Kongresové centrum Praha

Informace o otevření dveří: Kongresové centrum Praha otevírá zpravidla 1,5 hodiny před začátkem představení, pokud není stanoveno jinak.



U vstupu do Kongresové centra Praha probíhá bezpečnostní kontrola (kontrola bezpečnostními rámy), žádáme diváky, aby se do budovy dostavili s dostatečným časovým předstihem před začátkem akce.





Vstupenky pro ZTP/P + doprovod můžete objednávat na adrese: rezervace@ticketportal.cz, v kopii s přiloženým oskenovaným průkazem ZTP/P.