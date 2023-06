Global Champions Prague Playoffs

Vstup umožněn 60 minut před zahájením akce

Největší parkurová show na světě Prague Playoffs míří naposledy do O2 areny.

Pátý ročník světové parkurové soutěže v Praze tradičně přivítá celkem šestnáct družstev. Fanoušci se rovněž mohou těšit na světová jména včetně mistrů světa nebo olympijských šampionů. Šanci dostanou i mladé parkurové naděje do 25 let.

Prague Playoffs je pro členy družstev naprostým vrcholem. V O2 areně v Praze se proti sobě postaví sportovci v třídenní vyřazovací soutěži. Týmy, které se v celosezónním bodování umístí na 5. až 16. místě, musí absolvovat čtvrtfinále v první den mítinku. Pouze osm z nich postoupí do semifinále, v němž se k nim připojí družstva umístěna na nejvyšších čtyřech příčkách žebříčku. Dále budou bojovat o postup mezi nejlepších šest celků, které se představí v samotném finále GC Super Cupu.

Chybět v O2 areně nebude ani domácí tým Prague Lions. Ten v roce 2022 předváděl výborné výkony a v seriálu Global Champions ovládl celkem tři zastávky. Dokáží pražští lvi navázat na veleúspěšnou sezonu i v roce 2023? České barvy bude tradičně zastupovat několik jezdců jak v pětihvězdičkových, tak i ve dvouhvězdičkových soutěžích. Fanoušci se rozhodně nemusí obávat, že by neměli koho podporovat.

Galashow nabídne také v roce 2023 kromě vrcholového sportu i unikátní doprovodný program určený nejen pro všechny obdivovatele koní. Každý den bude v programu zařazen blok, ve kterém budou mít diváci příležitost vidět ukázky ostatních jezdeckých disciplín a show s koňmi, včetně vystoupení zahraničních umělců. Na své si přijde opravdu každý.

K dispozici budou opět denní vstupenky, permanentky na všechny čtyři soutěžní dny, ale také VIP vstupenky, partyboxy či místa u stolů na klubovém patře.

Ceny denních vstupenek začínají na 290 Kč u vstupenek do 4. patra. Ceny vstupenek 1. kategorie, tedy do 1. patra O2 areny, se pohybují od 990 Kč. Na čtvrteční a páteční program je připravena 50% sleva na vstupném pro děti do výšky 140 cm na vstupenky v I., II. a III.kategorii.

K dispozici jsou zvýhodněné balíčky na celý program, aby si milovníci parkurových soutěží mohli vychutnat všechny čtyři závodní dny. Ceny čtyřdenních permanentek začínají na 1 490 Kč.

Za platnost a pravost vstupenek zakoupených mimo síť Ticketportal neručíme.

Tisková zpráva

Pokyny pořadatele

INFO ZTP/P a slevy