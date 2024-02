GISELLE (Adolphe Charles Adam)

ADOLPHE CHARLES ADAM: GISELLE

Choreografie: podle autorů Jean Coralli a Jules Perrot

Libreto: Théophile Gautier



Romantický balet o dvou dějstvích

Balet Giselle měl premiéru v době vrcholného romantismu 28. června 1841 v Pařížské opeře. Tehdy se v hlavních rolích představili Charlotta Grisi a Lucien Petipa.



Krása, kterou někdo pohrdl jakoby "hodil do tmy", je krásou svítící ve tmě. Víly tančící v nočním lese mají moc spravedlivě potrestat každého, kdo je za jejich života zradil. Větším trestem, než smrt je však nést odpovědnost za zradu. Víly, mezi které se venkovská dívka Giselle po své smrti dostane, vyjadřují čistotu, před kterou je její zrádce zahanben.

Příběh o lásce zatančí v roli Giselle Šárka Holečková a v roli Alberta bývalý sólista Státní opery Viktor Kocián.



Dříve tento balet tančili převážně amatérští tanečníci v domovech seniorů pro potěšení lidí, pro které je cesta do divadla svízelná. Později se již účinkování ujali profesionální tanečníci, kteří svoji lásku k baletu a k Giselle takto chtějí sdílet s divákem.



1.dějství

Venkovská dívka Giselle má svého nápadníka Hilariona. Její city však v přestrojení za vesničana získá princ Albert, který tak před Giselle skrývá nejen svůj urozený původ, ale i to, že má již jednu snoubenku, vévodkyni Bathildu.

Hilarion má zlomené srdce a chce Albertovu lest dokázat. Po odchodu vévodkyně, když Giselle tančí opět s Albertem, Hilarion přinese mezi ně Albertův meč jako důkaz a zatroubí na roh, kterým přivolá jeho pravou snoubenku. Giselle je zasažena hlubokým žalem a pro selhání srdce v Abertově náručí umírá.

2. dějství

Dívky, které byly za života zrazeny mužem, se po smrti stávají vílami, v nočním lese vstávají z hrobů a nutí každého muže tančit tak dlouho, až vysílením zemře. První jejich obětí se stává Hilarion. Ke hrobu přichází i Albert a vzpomíná na Giselle. Víly v čele s Myrthou chtějí plnit své poslání utancovat Alberta k smrti. Ale Giselle si u Myrthy vyprosí ještě chvíli času s Albertem. Potom už se blíží ranní hodina a víly tak svůj trest nedokončí. Láska Giselle Alberta zachraňuje.



Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete zakoupit on-line přímo na ticketportal.cz - eTickets!!

Další info:

sleva 50 Kč pro dítě, které nedosáhlo věku 15 let (zvolte v nákupním košíku) / bezbariérový přístup ANO / vstupenky ZTP/P umožňují společný vstup dvou návštěvníků, tj. vozíčkáře či držitele průkazu ZTP/P a jedné osoby jako doprovod



