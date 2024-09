FREEDOM BALLET - TANEČNÍ PŘEDSTAVENÍ SKŘÍŇ

FREEDOM BALET - TANEČNÍ PŘEDSTAVENÍ "SKŘÍŇ"

Rádi se díváte?

Co když vám někdo nabídne nahlédnout klíčovou dírkou do tajemné Skříně, která uchovává cizí tajemství a osobní příběhy?

Co kdybyste se přistihli, že nahlížíte na druhé a najednou uvidíte sami sebe? Jak se budete cítit, když při sledování toho, co se děje, uvidíte svá vlastní tajemství, obavy, odhalení, vzpomínky a nesplněné sny?

Vezměte hned na vědomí: "Skříň není taková, jaká se zdá...".

"Skříň" je mnohem víc než jen taneční představení. "Skříň" je dokončený děj se zajímavým začátkem a vzrušujícím finále, kde každé číslo vede diváka po emocionálním žebříčku života.

V jazyce dokonalé tělesné plasticity se tanečníci zamýšlejí nad povahou času a prostoru, nad rozostřenými obrysy Lásky a Vášně. Divákovi nezbývá než Cítit....



Lena Koliadenko, legendární vedoucí legendárního ukrajinského baletu "Freedom" a režisérka baletního představení, proměňuje studii tak prostého předmětu, jako je skříň, v existenciální cestu labyrintem lidské Duše.

To nejlepší, co nám "Skříň" mohla udělat, bylo otevřít její bezedné zrcadlo, do kterého divák téměř náhodně nahlédl a uviděl sám sebe.....

To byl jediný způsob, jak změnit osobnost, změnit svět.....



Hra je vytvořena pro dospělé diváky 16+, pro lidi, kteří mají za sebou vlastní životní zkušenost, a je koncipována tak, aby pracovala s čistě lidskými emocemi: radostí, smutkem, strachem, sny, zklamáním, obdivem.....

Délka představení 1 hodina 40 minut s přestávkou

Další informace:

https://www.youtube.com/channel/UCtbMwP5CEDfLS2uEC8DG_Jw/videos

https://www.instagram.com/freedomballet_official/

https://molodyytheatre.com/repertoire/shafa

https://www.facebook.com/molodyytheatre/

Vstupenky můžete zakoupit online přímo na ticketportal.cz - eTickets/mobileTickets, k dispozici jsou i prodejní místa Ticketportal.

Další info:

slevy NE / bezbariérový přístup ANO / vstupenky "ZTP/P" umožňují současný vstup dvou návštěvníků - vozíčkáře či držitele průkazu ZTP/P a jedné osoby jako doprovod / každý návštěvník (vyjma doprovodu ZTP/P) musí mít vlastní vstupenku

