FRAGILE (SK) - Vánoční koncert

Skupina FRAGILE je slovenská vokální skupina složená z výrazných pěveckých osobností, které bez použití hudebních nástrojů, tedy a cappella, interpretují známé světové hity.

Koncerty skupiny FRAGILE jsou plné nejen výborné hudby, ale i podmanivého humoru, díky čemuž zažijete neopakovatelný večer plný skvělé zábavy.

Vánoční repertoár tvoří písně: Ride the Chariot, Mary´s Boy Child, Poďme bratia do Betléma, Jingle Bells, Tichá noc, Búvaj dieťa krásne včetně známých a osvědčených hitů ve stylu "a cappella".



Skupinu FRAGILE tvoří:

Braňo Kostka, Soňa Norisová, Jana Golis, Světlana Rymarenko, Anabela Mollová, Karolína Majerníková, Daniela Tomešová, Slavo Košecký, Peter Lacho, Martin Madej, Martin Klempár, Jozef Hečko.



FRAGILE se prezentovali nahrávkami:

Voice mail 2007 / Vianoce 2009 / Next Level 2010 / Deťom 2010 / Vianoce II 2011 / Fragile LIVE 2012 / Hlasy 2013 / Hlasy II 2014 / Fragile Queen Symphony 2015 / Fragile Queen Symphony II 2016

Webové stránky skupiny Fragile

CZ: https://gardes.cz/fragile/

SK: https://www.fragile.sk/



OMEZENÝ POČET VSTUPENEK!!!

Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete zakoupit online přímo na ticketportal.cz - eTickets!!

Další info:

bezbariérový přístup ANO / vstupenka "ZTP/P" umožňuje vstup dvou osob, tj. držitele průkazu ZTP/P (u vstupu musí být předložen průkaz ZTP/P) a jedné osoby jako doprovod / každý jiný návštěvník musí mít vlastní vstupenku

-TH-