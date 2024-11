FOREVER - The Best Show about KING OF POP!!!

Jedinečná show Michaela Jacksona FOREVER bude konečně zase v Praze

Milovníci nesmrtelného Michaela Jacksona mohou zajásat. Jedinečný král popu, na němž neustále vyrůstají nové a nové generace, je zpět. Jediná show na světě viděná a schválená rodinou Jacksonových bude k vidění v Praze ve Foru Karlín 28. listopadu 2025.

Půjde o fenomenální a jedinečnou inscenaci, která vzdává holt nejslavnějšímu hudebníkovi světa. Show vidělo přes milion diváků po celém světě a nyní se vrací, a to s novými choreografiemi, vizuálními efekty a samozřejmě největšími hity. FOREVER je jedinečnou příležitostí si znovu vychutnat Michaelovu hudbu díky show s více než 20 umělci na pódiu.

Představení vyvolává v divácích silné emoce. Michael byl milovník dětí, planety a přírody a celý tým tvořený zpěváky, tanečníky, akrobaty, beatboxery a ostatními hudebníky dokáže v návštěvnících probudit pocity, na které už zapomněli. Show představuje Michaela v celé jeho „nahotě“, jeho hudbu, jeho vliv na dnešní umělce, jeho práci, ideu a vize. Díky moderním technologiím uvidíte dokonalou audiovizuální zábavu s jedinečným nasvícením a zvukem.

Show měla premiéru v roce 2010 v Divadle Lope de Vega v Madridu. Během dvanácti týdnů ji vidělo přes 55 tisíc lidí. Poté vrhli artisti na mezinárodní pódia po celém světě, kde sklízeli nemalé úspěchy. Show byla i v Praze.

Joseph Jackson, Michaelův otec, viděl představení ve Španělsku v roce 2011 a byl ohromen.

„Je to příliš dobré na to, aby to bylo skutečné. Zdálo se mi, že jsem tam viděl Michaela..,“

popsal své pocity po zhlédnutí.

V lednu 2018 viděl show Jermaine Jackson, bratr Michaela a později i sestra La Toya Jackson. „Nejenže je to skvělá show, ale je to srdce mého bratra na pódiu. Ráda bych tuhle show viděla na Broadwayi,“ řekla a speciálně poděkovala Carlosovi Lópezovi, který dle jejího mínění nejenže zachytil ducha jejího bratra, ale na pódium přenesl jak jeho hudbu, tak právě i jeho srdce.

Michael Jackson, nejvlivnější popový umělec všech dob, svět opustil 25. června 2009. Nečekaný skon, který šokoval celý svět. Michael Jackson zanechal lidem nejen hudební odkaz, ale i poselství o lásce k planetě Zemi a přírodě. FOREVER je jedinečnou příležitostí znovu si vychutnat Michaelovu hudbu a přesvědčit se, že Michael je stále mezi námi, díky jeho fenomenální a nenahraditelné hudbě.