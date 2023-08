FLOTT CASCADERS TEAM - TOUR 2023

FLOTT CASCADERS TEAM - LEGENDY ČESKÉHO AUTOMOBILOVÉHO KASKADÉRSTVÍ

Jsme tu již více než 25 let pod jednou značkou! Ale naše začátky sahají mnohem dále. Víte, že tradice autorodea v Československu zanedlouho oslaví 50 let existence? A někteří naši členové u tohoto zrodu byli. Proto se na letošním turné můžete setkat s opravdovými legendami našeho oboru. Ale aby to nebyla jenom nostalgie …



Čeká na Vás jedinečná akce, která má co říci všem bez ohledu na věk!

Na co se můžete těšit? Nejen na klasické autorodeo se vším, co k němu patří, ale také na pyrotechnické efekty, silnou muziku, precizní jízdy po dvou kolech, synchronizované rychlé jízdy, drift a třeba i akrobacii na autech.

Součástí show je i odstřel jedoucího auta bazukou, připravované společností Flash Barrandov, hladinu adrenalinu Vám zvednou naši freestyle jezdci, kteří skáčou pekelně dobře a rádi, uvidíte celou plejádu skoků v mnoha variacích.

Věříme, že naše show Vás nemůže zklamat, neboť jsme prověřeni časem. Vždyť téměř padesát let na scéně má svou váhu, zůstali jsme jediní, kteří předvádí svou show na stadionech.

Slevy:

děti mladší než 3 roky zdarma bez vstupenky

sleva 25% pro děti, které nedosáhly věku 12 let, k dispozici na prodejních místech Ticketportal i přímo na ticketportal.cz, vyberte vstupenky a slevu zvolte v nákupním košíku

Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete zakoupit online přímo na ticketportal.cz a ihned vytisknout - HOMEtickets!!

Další info:

stání a přírodní sezení / bezbariérový přístup ANO / zvláštní sektor pro vozíčkáře a ostatní držitele průkazu ZTP/P NE

