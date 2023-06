Vstup umožněn 17:30

Kapela Five Finger Death Punch se po loňském úspěšném vystoupení na festivalu Prague Rocks vrací zpět do Prahy. Těšit se můžete na energický koncert plný tvrdých riffů a emotivních balad. Five Finger Death Punch opět předvedou svou výjimečnou kvalitu a neuvěřitelnou energii, kterou dokážou vtisknout do každého záznamu i živého vystoupení. Nechte se unést kytarovými sóly Zoltána Báthoryho a silným vokálem Ivana Moodyho a užijte si nezapomenutelný hudební zážitek!

FIVE FINGER DEATH PUNCH mají na svém kontě 28 hitů v Top 10 a 14 singlů na prvním místě. 5FDP se stali jedním z nejznámějších hudebních jmen a často hrají na všech významných festivalech a vyprodávají arény po celém světě. Od roku 2007, kdy vyšlo jejich debutové album The Way of the Fist, vydala kapela osm po sobě jdoucích alb, z nichž sedm získalo zlatý nebo platinový certifikát RIAA, a také dvě alba Greatest Hits, která se umístila na předních příčkách hitparád. Kromě toho si 5FDP za posledních deset let vysloužili řadu národních i mezinárodních ocenění a poct, například prestižní cenu Soldier Appreciation Award udělovanou asociací armády Spojených států, kterou před nimi získal pouze Elvis Presley.

Na tento koncert nelze rezervovat vstupenky, je možný pouze přímý nákup online, nebo na prodejních místech.

Za platnost a pravost vstupenek zakoupených mimo síť Ticketportal neručíme.

