FÍHA tralala - KOLESO ŠŤASTIA / Kolo štěstí

S velkou radostí vám přinášíme úžasnou novinku ze světa zábavy pro děti! Představujeme naši nejnovější show plnou radosti, zpěvu a zábavy - "Kolo štěstí" od FÍHA tralala!

Kolo štěstí je interaktivní zábavná show, která přinese vašim dětem nekonečnou radost a dobrodružství. Vstupte s námi do kouzelného světa, kde se sen stává skutečností. Náš profesionální soubor plný talentovaných herců, tanečníků a zpěváků vás provede fascinujícím příběhem plným barev a fantazie. Společně s našimi pohádkovými postavičkami se vydáte na úžasná dobrodružství, která vyvolají úsměv na tvářích vašich dětí.

Kolo štěstí je založeno na jednoduchém, ale zábavném konceptu. Děti budou mít jedinečnou příležitost interagovat s našimi herci a rozhodovat o osudu příběhu. Otočení kola přinese nové překvapení a tak nikdy nebudete vědět, co se stane dál. Každé představení tím bude jedinečné a neopakovatelné.

Naše show je nejen zábavná, ale také vzdělávací. Děti se naučí důležité hodnoty jako přátelství, spolupráce a odvaha prostřednictvím příběhů a interaktivních scén.

Kolo štěstí od FÍHA tralala přinese do života vašich dětí spoustu smíchu, radosti a nezapomenutelných momentů. Bezpečné prostředí, pozitivní atmosféra a kvalitní představení jsou našimi prioritami, abychom zajistili, že vaše děti budou mít nezapomenutelný zážitek.

Pro nás je důležité, abychom poskytovali nezapomenutelné zážitky celé rodině. Bez ohledu na to, zda jste rodiče, prarodiče nebo starší sourozenci, "Kolo štěstí" je představení, které vás všechny zaujme a přináší společné zážitky plné radosti a smíchu. Naše zkušená a laskavá pohádková rodina se postará o to, aby se každé dítě cítilo vítané a speciální.

Vstupte do světa "Kola štěstí" od FÍHA tralala a prožijte s námi nezapomenutelné chvíle plné veselých melodií, tanců a úsměvů.

Těšíme se na setkání s vámi a věříme, že to bude pro vás a vaše děti skvělý zážitek, na který budete ještě dlouho vzpomínat.



S láskou a nadšením,

FÍHA tralala a její pohádková rodina

Písničky ve slovenštině

Délka vystoupení cca 60 minut

Více na: www.FÍHA tralala.sk / www.instagram.com/FÍHA _tralala/

Nová aplikace: FÍHA app

Každý návštěvník (dospělý i každé dítě bez omezení věku) musí mít platnou vstupenku!

Doporučeno pro děti od 3 let, ale vítáni jsou samozřejmě všichni fanoušci projektu Fíha tralala.

Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete zakoupit on-line přímo na ticketportal.cz - eTickets!

Další info:

slevy NE, bezbariérový přístup NEUVEDENO