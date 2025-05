FANTASTICKÁ ŽENA (Norm Foster)

NORM FOSTER: FANTASTICKÁ ŽENA

Režie Martin Vokoun

Hrají

Diana Šoltýsová / Patricie Solaříková

Ondřej Volejník / Václav Krátký

Adrian Jastraban / Jarmil Škvrna

Současná komedie úspěšného kanadského autora, jejíž zápletka se točí kolem seznamu vlastností, které by měla mít ideální partnerka.

Jedná se o příběh dvou kamarádů ve středním věku, jejichž životy pořádně zamíchá tajuplná seznamka a doslova fantastická žena, která se jim zčistajasna objeví v bytě.

Jak to spolu může souviset? Nechte se překvapit! A dejte si dobrý pozor na to, co si přejete...

Vstupenky můžete zakoupit online přímo na ticketportal.cz - eTickets/mobileTickets, k dispozici jsou i prodejní místa Ticketportal.

Další info:

slevy NE / bezbariérový přístup NEUVEDENO

-TH-