Vstup umožněn 18:00



Hudba, která se stala legendou, zazní v Praze v jedinečném koncertním provedení v doprovodu dynamických velkoplošných projekcí! 7. listopadu 2025 přinese do O2 universa magickou atmosféru Ennio Morricone Celebration Concert, koncert věnovaný mistrovskému odkazu jednoho z největších skladatelů filmové hudby všech dob.

Pod taktovkou jeho syna Andrey Morriconeho, talentovaného dirigenta a skladatele, zazní ikonické melodie, které definovaly světovou kinematografii. Na pódiu vystoupí The City of Prague Philharmonic Orchestra, velký pěvecký sbor a světoví sólisté. Hudební zážitek doplní velkoplošná projekce na třech obřích LED obrazovkách, které diváky vtáhnou do atmosféry legendárních filmů.

Nezapomenutelné filmové skladby

Uslyšíte hudbu ze slavných filmů, jako jsou Tenkrát na Západě, Hodný, zlý a ošklivý, Pro hrst dolarů, Misie, Bio Ráj, Nedotknutelní, 48 hodin v Paříži, Neúplatní, Profesionál a mnoho dalších. Morriconeho melodie dokázaly dát filmům hluboký emocionální náboj a jejich síla přetrvává dodnes.

Ocenění legendy

Ennio Morricone za svůj život složil hudbu k více než 500 filmům a seriálům a získal nespočet prestižních ocenění. Mezi nejvýznamnější patří:

Oscar za celoživotní dílo (2007)

Oscar za nejlepší filmovou hudbu (2016) – Osm hrozných

Ennio Morricone opakovaně získal další světová ocenění jako jsou Zlatý glóbus, Grammy a cenu BAFTA. Jeho hudba se stala nesmrtelnou a ovlivnila generace skladatelů po celém světě.

Andrea Morricone – pokračovatel rodinného odkazu

Syn slavného skladatele je nejen uznávaným dirigentem, ale také talentovaným skladatelem. Sám napsal mnoho filmových skladeb a aktivně se podílí na šíření hudebního dědictví svého otce. Na koncertě v Praze osobně povede orchestr a dopřeje divákům autentický hudební zážitek.

Ennio Morricone Celebration Concert – večer, který vás zavede do světa filmových emocí a hudební geniality. To vše doplněno velkolepou projekcí. Nenechte si ujít tuto jedinečnou poctu legendě!

Se vstupenkou lze zakoupit Gourmet Experience.

Na tento koncert nelze rezervovat vstupenky, je možný pouze přímý nákup online, nebo na prodejních místech.

Za platnost a pravost vstupenek zakoupených mimo síť Ticketportal neručíme.

