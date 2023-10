EKSTASE 2.0 - Poláčková - Englichová - Veverka

EKSTASE 2.0

Alžběta Poláčková soprán

Kateřina Englichová harfa

Vilém Veverka hoboj, recitace

NOVÝ FORMÁT KONCERTU? EKSTASE!

Je-li kořením umění alespoň tu a tam špetka kontroverze, je-li artificiální hudba v kontextu dnešní společnosti na pomyslném rozcestí, kdy původní formát koncertu může na některé posluchače působit – připust'me, že ne vždy zcela legitimně – jako svého druhu "anachronismus proti své vůli", pak se vkrádá otázka jak a kudy dál?

Vilém Veverka, který akceleruje svou fantazii tak předkládá posluchači, snad lépe řečeno divákovi - jako výsledek svých úvah i zkušeností -, osobitý jevištní útvar, onen tzv. "Nový koncert". Snad trochu "režisér a scénárista" (sic!), ale jistě i interpret (především to) v jedné osobě?

Asi málokoho překvapí, že do hlavních rolí pak Veverka obsadil jistě své nejbližší koncertní partnerky, harfistku Kateřinu Englichovou (Kateřina Englichová s Veverkou spolupracuje již od roku 2005) a sopranistku Alžbětu Poláčkovou, která na scénu vstupuje (můžeme se jen domnívat, zda v roli druhé "osudové ženy"?) nově v koncertním cyklu EKSTASE.

A právě EKSTASE, podle stejnojmenné písně Almy Mahler, je svého druhu nenápadná hudební laboratoř, kde si interpreti postupně ověřují další originální hudebně-jevištní postupy. Veverka ctí filozofii, že skutečné mistrovství tkví ve schopnosti balancování na hraně, s vizí zajít ještě o pověstný krok dál. Zde je nutno především ocenit obě dvě hlavní protagonistky. Ono posouvání estetických i jiných kritérií by bylo těžko možné bez absolutních interpretačních schopností, stejně tak i velkorysosti a důvěry "dua" Englichová - Poláčková, kdy obě - v mezinárodním měřítku etablované interpretky - plně respektují nové, na pomezí kontroverze utkvělé myšlenky a vize svého kolegy.

Podstatné však je, že všem protagonistům jde předveším a právě o hudbu ve vztahu k publiku. Na tomto půdorysu rozehrávají interpreti "divadelní kus", kdy ve finále – případně – zapojují do celkové koncepce dokonce diváka. To co se může zdát jako improvizace svého druhu je pak především skutečně výsledkem dlouholetých úvah i ověřování si vlastních postupů. Přesto, každé jedno představení je originál, který se nedá opakovat dvakrát stejně a to i s tím možným "rizikem", že Veverka své nasazení se smyslem pro originalitu lidově řečeno "přepálí".

Není bez zajímavosti, že součástí performance je pak zařazení jednoho z nejnovějších opusů proslulého českého skladatele Martina Hyblera, který pro toto originální zhudebnil sonety Williama Shakespeara. Tři sonety (čísla 2, 20, 136), které zazní jak v originále v podání Alžběty Poláčková, tak v překladu Martina Hilského v přednesu Viléma Veverky. Kromě hudby Martina Hyblera interpreti dále uvedou skladby Leonarda Bernsteina či Georga Gershwina, Almy Mahler a dalších klasiků.

Georg Dreyman, léto 2023



