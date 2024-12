DVOJKA (B. Hrzánová, J. Dulava), Křižanské léto

KŘIŽANSKÉ LÉTO 2025 NA TICKETPORTAL.CZ



JIM CARTWRIGHT: DVOJKA

Režie Janusz Klimsza

Dramaturgie Pavel Ondruch

Překlad Pavel Dominik

Výprava Michal Syrový

Pohybová spolupráce Jana Hanušová

Hrají

Barbora Hrzánová Jaromír Dulava



Hospoda, kde je ten správný cvrkot. Čtrnáct postav a jen dva herci v klasice světového komediálního žánru. Drink, který vypijete až do dna.

Z recenze Radmily Hrdinové (Právo): "Volba Barbory Hrzánové a Jaromíra Dulavy je trefou do černého. Jejich vnější fyzická nesourodost je zdrojem komiky, kterou ale jejich citlivé psychické napojení prohlubuje do tragikomediální hloubky. Vytvořit na malém prostoru autentickou figuru může svádět k herecké šarži, ale oba jsou natolik zkušenými herci, aby se vyhnuli pouhé povrchní charakteristice."



"Komorní hra slavného britského dramatika od světové premiéry v roce 1989 prošla snad všemi světovými jevišti a stala se z ní komediální klasika. Velkou zásluhu na tom má skutečnost, že je úchvatnou příležitostí pro dva herce. Ti v ní totiž mohou rozehrát čtrnáct absolutně odlišných tragikomických postav. Divadlo par excellence na pomezí činohry a klauniády je především bujarou oslavou hereckého umění." (Pavel Ondruch)



Vstupenky můžete zakoupit online přímo na ticketportal.cz - eTickets/mobileTickets, k dispozici jsou i prodejní místa Ticketportal.

Další info:

slevy v předprodeji NE / bezbariérový přístup NE / zvláštní sektor či umístění pro vozíčkáře a držitele průkazu ZTP/P NE

