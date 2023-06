DIVOKÉ KOČKY travesti show

TRAVESTI DIVOKÉ KOČKY

Travesti skupina Divoké kočky z Ostravy má tři členy - Martina, Marka, Jindru pod uměleckými jmény to jsou slečna Paloma, Miriam a Sindy. Sami si vytváří svůj zábavný program 2x do roka včetně písniček, scének, návrhy kostýmů již 17 let od svého založení.

Jezdí po celé České republice, na Slovensko, Polsko a již 8 let jezdí vystupovat s cestovní kanceláři Valaška z Valašského Meziřičí do Chorvatska na MAKARSKOU na tradiční otvírání a zavírání moře.

Při svých celovečerních představeních vytváří vždy nezapomenutelnou atmosféru plnou legračních scének, skečů, situačního humoru a hlavně smíchu.

Skupinu Divoké kočky můžete sledovat na sociálních sítích Facebook a Instagram pod názvem Travesti Divoké kočky.

Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete zakoupit online přímo na ticketportal.cz a ihned vytisknout - HOMEtickets!!

Další info:

sleva pro držitele průkazu ZTP/P - k dispozici na prodejních místech Ticketportal i přímo na ticketportal.cz, slevu zvolte v nákupním košíku / bezbariérový přístup NEUVEDENO

-TH-