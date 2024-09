Vstup umožněn 19:00



DIRTY DANCING Live in concert

HŘÍŠNÝ TANEC ožije poprvé v ČR na plátně i na parketu!

První promítání klasického filmu Hříšný tanec s živým orchestrem, který spolu se sólisty nabídne jako přídavek po filmu afterparty s největšími hity tohoto nesmrtelného snímku. Zažijte Hříšný tanec jako nikdy předtím!



Vychutnejte si digitálně remasterovaný filmový hit s vibracemi hudebních nástrojů a podmanivými hlasy sólistů! Můžete se těšit na promítání na širokém plátně v plné velikosti s doprovodem kapely a zpěváků, kteří věrně ztvární kultovní písně filmu. Dopřejte si naživo nezapomenutelný soundtrack, který se vepsal do srdcí celé jedné generace – Dirty Dancing in Concert přináší poprvé nový a jedinečný zážitek klasiky 80. let.

Bezprostředně po skončení filmu odstartují kapela a zpěváci afterparty, která vás přenese do doby, kdy „Bejby nebude sedět v koutě!“, a vy můžete přímo v O2 universu zpívat a tančit se sólisty na největší šlágry Hříšného tance.

Ponořte se do nadčasové romance a zažijte jeden z nejznámějších filmů posledních 35 let – poprvé v ČR naživo, poprvé s koncertním přídavkem!

Se vstupenkou lze zakoupit Gourmet Experience.

Na tento koncert nelze rezervovat vstupenky, je možný pouze přímý nákup online, nebo na prodejních místech.

Za platnost a pravost vstupenek zakoupených mimo síť Ticketportal neručíme.

