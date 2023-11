Dire Straits Legacy World Tour

DSL Dire Straits Legacy vyráží na světové turné!!!

Legendy britského rocku Dire Straits celosvětově prodaly přes 120 milionů alb. Dnes DSL Dire Straits Legacy přináší zpět svou ikonickou hudbu v podání hudebníků, kteří nahrávali a koncertovali s Dire Straits před více než 30 lety.

Alan Clark byl prvním klávesistou Dire Straits, Phil Palmer a Danny Cummings oba nahráli On Every Street, Mel Collins na singlech Love Over Gold a Twisting by the Pool All živě vystupovali s Dire Straits na několika světových turné.

Mezi další členy DSL patří baskytarista George Michaela Steve Walters, bubeník Cristiano Micalizzi, Primiano Di Biase, nejžádanější a nejžádanější klávesista v Evropě, a v neposlední řadě frontman Marco Caviglia, který je široce považován za předního světového odborníka na jedinečný styl hry na kytaru Marka Knopflera. Neuvěřitelná živá show DSL, čerpající ze šesti platinových alb, obsahuje všechny klasické hity Dire Straits včetně Money for Nothing, Sultans of Swing, Romeo and Juliet, Walk of Life, Brothers in Arms, Tunnel of Love a mnoha dalších.

Objednávky pro držitele průkazu ZTP/P – pouze vozíčkáře – a jejich doprovod

Dle pokynů pořadatele jsou slevy pro vozíčkáře s průkazem ZTP/P a jejich doprovod stanoveny takto:



Vozíčkář - vstupenka dle platného ceníku (místa vyhrazena)

Doprovod - vstupenka ZDARMA



Objednávky zasílejte e-mailem na adresu rezervace@ticketportal.cz.

Do e-mailové objednávky je nutné nascanovat průkaz ZTP/P.

Slevy pro ostatní osoby s průkazem ZTP a ZTP/P pořadatelem nejsou poskytovány!