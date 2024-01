DIFČÍ VÁLKA ( DIVADLO NAVENEK KADAŇ )

Komediální činohra, kterou napsal František Ringo Čech a v Podbořanech zahraje Divadlo Navenek Kadaň.

Naši milování pacifisti! Divadlo Navenek Vás srdečně zve na bitevní pole. My přijdeme v plné zbroji (ženy, pívo, slivovice) a rozpoutáme válečnou vřavu. Džendrově (ne)vyváženou komedii v šejkspírovsky jednopohlavním provedení našich 10 milých machů zahrajeme v podstatě na jakémkoliv jevišti. A když na to přijde, nepotřebujeme ani to jeviště. „Dífčí válka“, komedie podle F.Ri.Če. v úpravě kadaňské souboru, měla premiéru roku 2012 v listopadu a od té doby slaví u diváků nebývale velký úspěch.

Sál Orfea byl vyprodán nejen při premiéře, ale také při dalších reprízách. Počty repríz už dávno nikdo nepočítá a obrovských čísel dosahuje nejen počet diváků, kteří tuto hru viděli aspoň jednou, ale i počet nadšenců, kteří jsou na Dífčí válce závislí a navštěvují ji pravidelně. Kombinace smyslu pro humor Františka R. Čecha se zpracováním našich ochotníků zjevně tvoří jedinečnou chemii, kterou se asi dlouho nepodaří předčit. Ale dost bylo řečí - zkrátka přijďte a oddejte se potrhané bránici jako už tolikrát předtím.