Hudební koncerty

Diana Ross - In Motion Tour

Amfiteátr Lochotín Pod Vinicemi 928/6, Plzeň 1-Severní Předměstí (mapa)

Středa 29. 7. 2026 Začátek akce v 20:00

Hudební legenda Diana Ross vystoupí poprvé v historii před českým publikem

Česká republika se stane dějištěm mimořádné hudební události. Diana Ross, jedna z největších a nejvlivnějších osobností světové hudby, vystoupí v České republice vůbec poprvé ve své kariéře. Pro mnohé fanoušky půjde o splněný sen. Poprvé v historii budou mít jedinečnou příležitost zažít její ikonické vystoupení naživo. Jedinečný večer, který se nebude opakovat.

Exkluzivní koncert se uskuteční 29. července 2026 v unikátním prostředí Amfiteátru Lochotín v Plzni a nabídne výjimečnou příležitost zažít naživo show nestárnoucí legendy, která formuje populární hudbu již více než šest desetiletí.

Pouze tři exkluzivní evropské koncerty

Letos se Diana Ross rozhodla odehrát v Evropě pouze tři exkluzivní koncerty. Pro Českou republiku i celý středoevropský region jde o její vůbec první samostatné vystoupení. 

Jedinou výjimkou v okolních zemích byla účast na koncertu v Budapešti, který se konal při příležitosti výročí založení maďarského státu v roce 1996.

Vystoupení v ikonické open air aréně

Amfiteátr Lochotín svou atmosférou navazuje na tradici světových open air scén. Právě přírodní amfiteátry patří dnes mezi výrazné trendy velkých koncertních produkcí - mají kapacitu srovnatelnou s hudebními arénami a pravidelně v nich vystupují světové hvězdy jako Elton John, Bryan Adams, Nick Cave, Andrea Bocelli nebo Travis Scott.

Jedinečné spojení hudby, přírodní scenérie a blízkosti publika vytváří neopakovatelnou atmosféru, která z koncertů v amfiteátrech dělá mimořádný kulturní zážitek. Oblíbili si je už v šedesátých letech The Beatles a později také Pink Floyd, U2 či Whitney Houston.

Hlas, který změnil dějiny pop music

Diana Ross se nesmazatelně zapsala do hudební historie jako hlavní tvář skupiny The Supremes, jedné z nejúspěšnějších dívčích formací všech dob.
Její následná sólová kariéra ji katapultovala mezi světové hvězdy a překročila hranice hudby - stala se ikonou filmu, módy i popkultury. Během své kariéry spolupracovala s řadou hudebních legend a výrazně ovlivnila celou generaci umělců, včetně Michaela Jacksona, který ji označoval za jednu ze svých největších inspirací. Diana Ross prodala více než 100 milionů nahrávek, získala cenu Grammy za celoživotní přínos, byla uvedena do Rock and Roll Hall of Fame a obdržela také nejvyšší americké civilní vyznamenání.

Nestárnoucí hity, které znají celé generace

Koncert nabídne průřez legendárními skladbami z jejího mimořádně bohatého repertoáru. Zazní světové hity jako Ain't No Mountain High Enough, I Will Survive, I'm Coming Out či ikonická Upside Down.
Právě tato píseň si v posledních letech získala nové publikum díky využití v globálně úspěšném seriálu Stranger Things, který ji představil i mladší generaci posluchačů.

Více než koncert - kulturní událost roku

Vystoupení Diany Ross v České republice nebude pouze hudebním večerem, ale výjimečnou kulturní událostí s mezinárodním přesahem. Publikum se může těšit na velkolepou show, silné emoce a hlas, který zní stejně autenticky dnes jako před desítkami let.

Prodej vstupenek ve pěti vlnách

Vstupenky budou uvolněny do prodeje v pěti prodejních vlnách. Vzhledem k místu konání se očekává výrazný zájem i ze zahraničí, zejména z okolních zemí.

Pořadatelé proto doporučují s nákupem vstupenek neotálet. První vlna nabídne výrazně nejvýhodnější ceny, přičemž počet vstupenek je omezený.

 

  • Co je iDNES Premium?

    Jediné předplatné díky kterému získáte přístup k prémiovému obsahu 3 zpravodajských webů iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz. A navíc exkluzivní výhody u našich partnerů.

  • Jak mohu uhradit platbu za předplatné?

    Předplatné můžete uhradit platební kartou či online bankovním převodem.

  • Jak se mohu účastnit předprodeje vstupenek?

    Stačí kliknout na tlačítko v článku o přednostním prodeji. Otevře se Vám okno u partnera Ticketportal a můžete automaticky v přednostním prodeji nakupovat. Po výběru místa se Vaše lístky objeví v košíku. Zde už si vybíráte způsob doručení vstupenky a zaplacení. Digitální vstupenka Vám dorazí na e-mailovou adresu, kterou používáte pro svůj iDNES účet. V případě jakýchkoli problémů s nákupem napište na help@ticketportal.cz.

  • Když si hlídám koncert přes Hlídací kočku, za jak dlouho dostanu vědět o přednostním nákupu?

    Pokud si hlídáte konkrétní přednostní nákup, dostanete vědět zhruba do 10 minut před startem prodeje. Pokud si hlídáte interpreta nebo kapelu, o přednostním nákupu se dozvíte hnedka s jeho oznámením a pak i s prodejem.

  • Jak se stát členem?

    Pokud ještě nemáte vytvořen uživatelský účet, pokračujte jeho vytvořením a aktivací služby ZDE. Pokud už iDNES účet máte, stačí se přihlásit do svého profilu. Tam už na vás bude čekat možnost aktivovat si iDNES Premium. Přihlásit se.

  • Kolik stojí předplatné iDNES Premium?

    Nabízíme 3 tarify. Měsíční, roční a dvouleté předplatné. Při zakoupení ročního tarifu získáte 2 měsíce zdarma. Při zakoupení dvouletého tarifu získáte 5 měsíců zdarma. Aktuální ceny najdete vždy v našem ceníku.

  • Co dělat, když mi v přednostním prodeji z jakéhokoli důvodu neprojde platba?

    V tom případě se již nedostanete do nákupu znovu přes zlaté tlačítko, protože systém bude hlásit, že jste vstupenky již nakoupili. Jděte ale na www.ticketportal.cz. Tam budete přihlášení pod stejným e-mailem, do kterým máte účet na iDNES Premium. Dále na stránce otevřete Můj účet a dále Moje objednávky. Nedokončený nákup vstupenek uvidíte zde a můžete platbu úspěšně dokončit.

  • Kde si stáhnu e-vstupenky, když už je to dlouho od nákupu?

    Přihlaste se na www.ticketportal.cz pomocí stejného e-mailu, který používáte na iDNES Premium (pokud nemáte heslo, nechte si ho na ten e-mail vygenerovat). Po přihlášení jděte do Můj účet a dále Moje objednávky. Svůj nákup zde najdete a můžete si stáhnout e-vstupenky.

