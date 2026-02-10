Diana Ross - In Motion Tour

Hudební legenda Diana Ross vystoupí poprvé v historii před českým publikem
Česká republika se stane dějištěm mimořádné hudební události. Diana Ross, jedna z největších a nejvlivnějších osobností světové hudby, vystoupí v České republice vůbec poprvé ve své kariéře. Pro mnohé fanoušky půjde o splněný sen. Poprvé v historii budou mít jedinečnou příležitost zažít její ikonické vystoupení naživo. Jedinečný večer, který se nebude opakovat.
Exkluzivní koncert se uskuteční 29. července 2026 v unikátním prostředí Amfiteátru Lochotín v Plzni a nabídne výjimečnou příležitost zažít naživo show nestárnoucí legendy, která formuje populární hudbu již více než šest desetiletí.
Pouze tři exkluzivní evropské koncerty
Letos se Diana Ross rozhodla odehrát v Evropě pouze tři exkluzivní koncerty. Pro Českou republiku i celý středoevropský region jde o její vůbec první samostatné vystoupení.
Jedinou výjimkou v okolních zemích byla účast na koncertu v Budapešti, který se konal při příležitosti výročí založení maďarského státu v roce 1996.
Vystoupení v ikonické open air aréně
Amfiteátr Lochotín svou atmosférou navazuje na tradici světových open air scén. Právě přírodní amfiteátry patří dnes mezi výrazné trendy velkých koncertních produkcí - mají kapacitu srovnatelnou s hudebními arénami a pravidelně v nich vystupují světové hvězdy jako Elton John, Bryan Adams, Nick Cave, Andrea Bocelli nebo Travis Scott.
Jedinečné spojení hudby, přírodní scenérie a blízkosti publika vytváří neopakovatelnou atmosféru, která z koncertů v amfiteátrech dělá mimořádný kulturní zážitek. Oblíbili si je už v šedesátých letech The Beatles a později také Pink Floyd, U2 či Whitney Houston.
Hlas, který změnil dějiny pop music
Diana Ross se nesmazatelně zapsala do hudební historie jako hlavní tvář skupiny The Supremes, jedné z nejúspěšnějších dívčích formací všech dob.
Její následná sólová kariéra ji katapultovala mezi světové hvězdy a překročila hranice hudby - stala se ikonou filmu, módy i popkultury. Během své kariéry spolupracovala s řadou hudebních legend a výrazně ovlivnila celou generaci umělců, včetně Michaela Jacksona, který ji označoval za jednu ze svých největších inspirací. Diana Ross prodala více než 100 milionů nahrávek, získala cenu Grammy za celoživotní přínos, byla uvedena do Rock and Roll Hall of Fame a obdržela také nejvyšší americké civilní vyznamenání.
Nestárnoucí hity, které znají celé generace
Koncert nabídne průřez legendárními skladbami z jejího mimořádně bohatého repertoáru. Zazní světové hity jako Ain't No Mountain High Enough, I Will Survive, I'm Coming Out či ikonická Upside Down.
Právě tato píseň si v posledních letech získala nové publikum díky využití v globálně úspěšném seriálu Stranger Things, který ji představil i mladší generaci posluchačů.
Více než koncert - kulturní událost roku
Vystoupení Diany Ross v České republice nebude pouze hudebním večerem, ale výjimečnou kulturní událostí s mezinárodním přesahem. Publikum se může těšit na velkolepou show, silné emoce a hlas, který zní stejně autenticky dnes jako před desítkami let.
Prodej vstupenek ve pěti vlnách
Vstupenky budou uvolněny do prodeje v pěti prodejních vlnách. Vzhledem k místu konání se očekává výrazný zájem i ze zahraničí, zejména z okolních zemí.
Pořadatelé proto doporučují s nákupem vstupenek neotálet. První vlna nabídne výrazně nejvýhodnější ceny, přičemž počet vstupenek je omezený.