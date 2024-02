COUNTRY NA SLADOVCE, FEŠÁCI + Michaela Tučná a další

COUNTRY NA SLADOVCE

FEŠÁCI+ Michaela Tučná | Ptaszek & Bužma | Šlahouni

Fešáci

česká country skupina, založená v roce 1967. Původně se jmenovali Greenes, později Bluegrass Hoppers, a konečně v roce 1974 se přejmenovali na Fešáci. V sestavě se vystřídalo mnoho známých členů, včetně Michala Tučného. Kapela je aktivní dodnes a v její diskografii najdeme alba jako "Ostrov Fešáků" a "Fešáci v Kristových letech"​

Michaela Tučná

dcera legendárního českého country zpěváka Michala Tučného, se věnuje zpěvu a pokračuje ve šlépějích svého otce. V rozhovorech se otevřeně vyjadřuje o svém vztahu k hudbě a o tom, jaké to je zpívat písně svého otce. Michaela se také živí jako zpěvačka a vystupuje jako host s kapelami Fešáci a Tučňáci. Její vášeň pro zpěv ji spojuje s otcovým hudebním dědictvím, a i když se na chvíli od hudby odvrátila, cítila, že její otec z nadhrobí podporuje její návrat k hudbě. Příběh Michaela Tučná je inspirovaný nejen jejím talentem a rodinným odkazem, ale také hlubokým spojením s otcem, i po jeho smrti​​​​

Matěj Ptaszek

je bluesový zpěvák a profesionální hráč na diatonickou foukací harmoniku, který se také věnuje fotografování a psaní. Jeho hlavním hudebním projektem je duo "Ptaszek & Bužma: Blues and Gospel". Ptaszek má na svém kontě pět oficiálních CD a tři učebnice o hře na harmoniku. Spolupracoval se společností HOHNER a byl uznán v mezinárodním měřítku jako jeden z nejlepších bluesových harmonikářů. Své zkušenosti z Jižní Ameriky zúročil v knihách o cestování a publicistice​​…

Country Na Sladovce proběhne v idylickém prostředí Letního parketu Na Sladovce v Benešově u Prahy, a to 13. července 2024.

Časový plán (rámcový)

15:00 otevření areálu

16:00 Šlahouni

17:45 Ptaschek a Bužma

19:30 FEŠÁCI + host Michaela Tučná

Více na: https://nasladovce.cz/

Vstupné: 290 Kč (předprodej) / 350 Kč (v den konání a na místě)

Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete zakoupit online přímo na ticketportal.cz - eTickets!!

Další info:

volné sezení a stání / děti do výšky postavy 140 cm zdarma bez vstupenky, pozor! v doprovodu dospělé osoby s platnou vstupenkou / jiné slevy NE / bezbariérový přístup ANO