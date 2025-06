CORY HENRY- The Solo Experience

Cory Henry, pětinásobný držitel ceny GRAMMY vystoupí poprvé v Praze. V divadle Nová Spirála vystoupí s exkluzivním programem The Solo Experience.

Americký multiinstrumentalista, zpěvák, skladatel a producent Cory Henry pochází z Brooklynu v New Yorku. Na varhany Hammond B3 začal hrát už ve dvou letech a své první veřejné vystoupení absolvoval v šesti letech na legendární scéně Apollo Theater. Hudebně vyrůstal v kostele, kde si vytvořil svůj jedinečný styl kombinující jazz, gospel, soul, R&B a funk.

Henry se proslavil jako člen skupiny Snarky Puppy, se kterou získal tři ze svých pěti cen GRAMMY. V roce 2018 zahájil sólovou kariéru s albem Art of Love a kapelou The Funk Apostles. Jeho další projekty - Something to Say (2020), Best of Me (2021), Operation Funk (2022) a Live at the Piano (2023) - si získaly uznání kritiků i fanoušků po celém světě.

V roce 2025 získal GRAMMY za nejlepší gospelové album za nahrávku Church, která je poctou jeho hudebním kořenům a obsahuje i příspěvky členů jeho rodiny. Album se také stalo ústředním tématem dokumentu PBS, který přibližuje jeho tvůrčí proces.

Cory Henry spolupracoval s mnoha slavnými umělci, jako jsou Kanye West (Donda), Rosalía (Motomami), Imagine Dragons, Stevie Wonder, Bruce Springsteen a další. Díky své všestrannosti a talentu je dnes považován za jednoho z nejvlivnějších hudebníků současnosti.

Během koncertu v Praze zazní skladby z jeho nejnovějších projektů, včetně singlu Let’s Go Fall in Love a materiál z turné Sing Your Song! As We Fix Our Nation’s Broken Heart.

Tento nezapomenutelný hudební večer se odehraje v divadle Nova Spirála - v moderním prostoru s otočným pódiem, který nabízí naprosto výjimečný zážitek: dokonalé ponoření do zvuku a ideální výhled z každého místa.

Nenechte si ujít tuto výjimečnou hudební událost! Zažijte magii hudby Coryho Henryho naživo - poprvé v Praze!

Vstupenky můžete zakoupit online přímo na ticketportal.cz - eTickets/mobileTickets, k dispozici jsou i prodejní místa Ticketportal.

Další info:

slevy NE / bezbariérový přístup ANO - Přízemí / každý návštěvník musí mít vlastní vstupenku