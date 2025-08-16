Conan Gray: Wishbone World Tour With Special Guest Esha Tewari

Vstup umožněn 19:00
Popový princ anebo zamilovaný námořník? Conan Gray přiveze do Prahy mimořádnou desku Wishbone
Zranitelný, emocionální, dramatický – a taky v námořnickém oblečku. Americký zpěvák Conan Gray vyměnil osmdesátkové outfity své předešlé desky za pyžamo a místo pozvánky na disco nás vyzval, abychom společně prožili příběh jednoho milostného vzplanutí, rozchodu a hojení. Akustická kytara i plnokrevné popové hymny, procítěné verše i stadionové refrény – Conanovo aktuální album Wishbone je jeho dosud nejlepším. A v nejlepším teď přijede i do Prahy.
V O2 universu se Wishbone World Tour zastaví 31. května 2026. Večer zahájí svými procítěnými songy Esha Tewari. Písniček a desek o lásce je bezpočet, hudby o zlomených srdcích a nenaplněných vztazích jen o trochu méně – a Wishbone přesto vyniká. Od úvodní skladby Actor („Umíš být v roli o tolik víc než já.“) po finální Care („Unikl jsem tvému kouzlu, teď chci jen posunout se dál.“) vykresluje jedinečný a neuvěřitelně procítěný hlas Conana Graye dramatický oblouk milostného vztahu, který přinesl nezapomenutelné chvíle i bolest. Po albu Found Heaven, na kterém se Gray obracel do osmdesátých let, se na Wishbone znovu vrátil do oblasti balad plných energie, namísto tance se vrací dojetí.
Conan Gray začínal jako youtuber, nahrával covery Lorde i Lany Del Rey, pak ale přišla nabídka labelu Republic Records a průlom s hity jako Maniac a Heather a bylo jasné, že se tady zrodila hvězda. Během pěti let vydal čtyři alba, odjel několik turné a pro The Hollywood Reporter říká: „Na Wishbone jsem tak pyšný! Udělal bych cokoliv, aby si tu desku lidi poslechli.” Naživo teď budeme mít jedinečnou příležitost.
Pro největší fanoušky jsou připraveny VIP balíčky, které umožní fanouškům zažít tento koncert nezapomenutelným způsobem.
Wishbone Pajama Party VIP Experience v ceně 7960 Kč obsahuje:
• Jedna vstupenka na stání
• Přístup do Wishbone Lounge, který zahrnuje:
- Speciální expozici předmětů z Conanovy kariéry
- Stanoviště na výrobu Wishbone tematických korálků a přívěsků
- Občerstvení a dezertový bar ve stylu pyžamové party
- Fotokoutek
• Speciálně navržený VIP merch – exkluzivní pro VIP balíčky Wishbone World Tour
• Pamětní VIP laminát
• Přednostní vstup do areny
• Přednostní nákup merche
Wishbone World Tour Premium VIP Package v ceně 5790 Kč obsahuje:
• Jedna vstupenka na stání
• Speciálně navržený VIP merch – exkluzivně pro VIP balíčky Wishbone World Tour
• Pamětní VIP laminát
• Přednostní vstup do areny - po vstupu držitelů vstupenek Wishbone Pajama Party VIP Experience
• Přednostní nákup merche
