iDNES Premium přednostní prodej vstupenek

Vyzkoušet premium
Prodloužit Premium
Aktivovat Premium
Premium
Nemáte předplatné
Obnovit Premium
Přihlásit Můj účet
Hudební koncerty

Conan Gray: Wishbone World Tour

O2 universum, Sál A Českomoravská 2345/17, Praha (mapa)

Neděle 31. 5. 2026 Začátek akce v 20:00

Upozornění bylo nastaveno

PŘIPRAVUJEME Předprodej začne 23. října 2025 v 10:00.

PŘEDNOSTNÍ PRODEJ ZAČNE ZA:

Dáme vám vědět chvíli před začátkem Zhruba 10 minut před začátkem přednostního prodeje vám pošleme e-mail s upozorněním na spuštění. Nastavit upozornění
Sdílet přednostní prodej s přáteli

Vstup umožněn 19:00

Popový princ anebo zamilovaný námořník? Conan Gray přiveze do Prahy mimořádnou desku Wishbone

Zranitelný, emocionální, dramatický – a taky v námořnickém oblečku. Americký zpěvák Conan Gray vyměnil osmdesátkové outfity své předešlé desky za pyžamo a místo pozvánky na disco nás vyzval, abychom společně prožili příběh jednoho milostného vzplanutí, rozchodu a hojení. Akustická kytara i plnokrevné popové hymny, procítěné verše i stadionové refrény – Conanovo aktuální album Wishbone je jeho dosud nejlepším. A v nejlepším teď přijede i do Prahy.

V O2 universu se Wishbone World Tour zastaví 31. května 2026. Večer zahájí svými procítěnými songy Esha Tewari. Písniček a desek o lásce je bezpočet, hudby o zlomených srdcích a nenaplněných vztazích jen o trochu méně – a Wishbone přesto vyniká. Od úvodní skladby Actor („Umíš být v roli o tolik víc než já.“) po finální Care („Unikl jsem tvému kouzlu, teď chci jen posunout se dál.“) vykresluje jedinečný a neuvěřitelně procítěný hlas Conana Graye dramatický oblouk milostného vztahu, který přinesl nezapomenutelné chvíle i bolest. Po albu Found Heaven, na kterém se Gray obracel do osmdesátých let, se na Wishbone znovu vrátil do oblasti balad plných energie, namísto tance se vrací dojetí.

Conan Gray začínal jako youtuber, nahrával covery Lorde i Lany Del Rey, pak ale přišla nabídka labelu Republic Records a průlom s hity jako Maniac a Heather a bylo jasné, že se tady zrodila hvězda. Během pěti let vydal čtyři alba, odjel několik turné a pro The Hollywood Reporter říká: „Na Wishbone jsem tak pyšný! Udělal bych cokoliv, aby si tu desku lidi poslechli.” Naživo teď budeme mít jedinečnou příležitost.

Pro největší fanoušky jsou připraveny VIP balíčky, které umožní fanouškům zažít tento koncert nezapomenutelným způsobem.

Wishbone Pajama Party VIP Experience v ceně 7960 Kč obsahuje: 

• Jedna vstupenka na stání 
• Přístup do Wishbone Lounge, který zahrnuje: 
   - Speciální expozici předmětů z Conanovy kariéry
   - Stanoviště na výrobu Wishbone tematických korálků a přívěsků
   - Občerstvení a dezertový bar ve stylu pyžamové party
   - Fotokoutek
• Speciálně navržený VIP merch – exkluzivní pro VIP balíčky Wishbone World Tour
• Pamětní VIP laminát
• Přednostní vstup do areny
• Přednostní nákup merche


Wishbone World Tour Premium VIP Package v ceně 5790 Kč obsahuje: 

• Jedna vstupenka na stání 
• Speciálně navržený VIP merch – exkluzivně pro VIP balíčky Wishbone World Tour
• Pamětní VIP laminát
• Přednostní vstup do areny - po vstupu držitelů vstupenek Wishbone Pajama Party VIP Experience
• Přednostní nákup merche

Více informací ohledně Podmínek pro nákup VIP balíčků naleznete v pokynych pořadatele ZDE!

Se vstupenkou lze zakoupit Gourmet Experience.

Na tento koncert nelze rezervovat vstupenky, je možný pouze přímý nákup online, nebo na prodejních místech.

Za platnost a pravost vstupenek zakoupených mimo síť Ticketportal neručíme.

Tisková zpráva
Pokyny pořadatele
INFO ZTP/P

Ticketportal garantuje pravost vstupenek

Na stránkách společnosti Ticketportal si vždy zakoupíte originální vstupenky

Kde se koná akce?

O2 universum, Sál A, Českomoravská 2345/17, Praha

Zobrazit mapu
1

Aktivujte si předplatné

Pro přístup k přednostním prodejům potřebujete aktivní předplatné iDNES Premium. Nakupovat přednostně můžete s měsíčním i ročním přístupem.

2

Sledujte iDNES.cz jak jste zvyklí

Seznam zajímavých akcí najdete přímo na iDNES.cz nebo vás na ně upozorníme e-mailem.

3

Nikam nemusíte

Vstupenky nakupujete přednostně přímo na iDNES.cz. Nemusíte nikam chodit ani si zakládat další účet. Zároveň pohodlně nakoupíte ze všech zařízení.

4

Vstupenky v e-mailu

Vstupenky a potvrzení o jejich zakoupení vám pošleme přímo do e-mailu.

  • Co je iDNES Premium?

    Jediné předplatné díky kterému získáte přístup k prémiovému obsahu 3 zpravodajských webů iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz. A navíc exkluzivní výhody u našich partnerů.

  • Jak mohu uhradit platbu za předplatné?

    Předplatné můžete uhradit platební kartou či online bankovním převodem.

  • Jak se mohu účastnit předprodeje vstupenek?

    Stačí kliknout na tlačítko v článku o přednostním prodeji. Otevře se Vám okno u partnera Ticketportal a můžete automaticky v přednostním prodeji nakupovat. Po výběru místa se Vaše lístky objeví v košíku. Zde už si vybíráte způsob doručení vstupenky a zaplacení. Digitální vstupenka Vám dorazí na e-mailovou adresu, kterou používáte pro svůj iDNES účet. V případě jakýchkoli problémů s nákupem napište na help@ticketportal.cz.

  • Když si hlídám koncert přes Hlídací kočku, za jak dlouho dostanu vědět o přednostním nákupu?

    Pokud si hlídáte konkrétní přednostní nákup, dostanete vědět zhruba do 10 minut před startem prodeje. Pokud si hlídáte interpreta nebo kapelu, o přednostním nákupu se dozvíte hnedka s jeho oznámením a pak i s prodejem.

  • Jak se stát členem?

    Pokud ještě nemáte vytvořen uživatelský účet, pokračujte jeho vytvořením a aktivací služby ZDE. Pokud už iDNES účet máte, stačí se přihlásit do svého profilu. Tam už na vás bude čekat možnost aktivovat si iDNES Premium. Přihlásit se.

  • Kolik stojí předplatné iDNES Premium?

    Nabízíme 3 tarify. Měsíční, roční a dvouleté předplatné. Při zakoupení ročního tarifu získáte 2 měsíce zdarma. Při zakoupení dvouletého tarifu získáte 5 měsíců zdarma. Aktuální ceny najdete vždy v našem ceníku.

  • Co dělat, když mi v přednostním prodeji z jakéhokoli důvodu neprojde platba?

    V tom případě se již nedostanete do nákupu znovu přes zlaté tlačítko, protože systém bude hlásit, že jste vstupenky již nakoupili. Jděte ale na www.ticketportal.cz. Tam budete přihlášení pod stejným e-mailem, do kterým máte účet na iDNES Premium. Dále na stránce otevřete Můj účet a dále Moje objednávky. Nedokončený nákup vstupenek uvidíte zde a můžete platbu úspěšně dokončit.

  • Kde si stáhnu e-vstupenky, když už je to dlouho od nákupu?

    Přihlaste se na www.ticketportal.cz pomocí stejného e-mailu, který používáte na iDNES Premium (pokud nemáte heslo, nechte si ho na ten e-mail vygenerovat). Po přihlášení jděte do Můj účet a dále Moje objednávky. Svůj nákup zde najdete a můžete si stáhnout e-vstupenky.

Další aktuální předprodeje Nejen na tyto akce si může každý člen iDNES Premium koupit nejlepší místa v přeprodeji

Další z kategorie hudební koncerty

Hudební koncerty

Další z kategorie sportovní akce

Sportovní akce

Další z kategorie divadelní představení

Divadelní představení

Další z kategorie show

Show

Další z kategorie speciální události

Speciální události

Další z kategorie akce pro děti

Akce pro děti

Další z kategorie o2 arena & o2 universum

O2 arena & O2 universum

  • 48 265přednostních vstupenek
  • 15 455předplatitelů nakoupilo
  • 269přednostních prodejů
iDNES Premium

Vaše údaje

Ověřovací kód uvidíte pouze se zapnutými obrázky
Přehrát kód z obrázku

S čím vám můžeme pomoci?

Zbývá 500 znaků.

Přečtěte si poučení o sbírání a ukládání informací, souvisejících s vaším dotazem.

Zpráva byla odeslána