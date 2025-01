STARTOVACÍ PROMO AKCE! 1 + 1 ZDARMA!

CIRKUS CIRKUS FESTIVAL 2025: Nejlepší artisté světa se vrací do Prahy!

Poprvé po 80 letech je na programu i fenomenální číslo "PYRAMIDA" se sedmi artisty na laně.

Již posedmé se Praha stane dějištěm prestižního mezinárodního cirkusového festivalu Cirkus Cirkus Festival. Od 20. do 23. února 2025 se v obřím cirkusovém stanu Letňanech, u OC Letňany (křižovatka Veselská a Strakova, zastávka autobusu Fryčovická), uskuteční přehlídka toho nejlepšího, co světový cirkus nabízí, včetně Pyramidy na laně kolumbijské skupiny Los Ortiz High Wire.

HLAVNÍ TAHÁKY CIRKUS CIRKUS FESTIVALU 2025

Program letošního ročníku nabídne dechberoucí vystoupení artistů z celého světa, včetně držitelů světových rekordů. Mezi největší lákadla pod choreografiemi Svietlany Karlytske patří:

- Robi Berousek - excelentní vystoupení na volných žebřících, které je doslova z kategorie "Tak tohle doma vážně nezkoušejte"

- Jimmy Navrátil - jedna z největších českých cirkusových nadějí a mistr bleskového žonglování

- Skayting Ernestos - dynamické vystoupení na kolečkových bruslích z Itálie

- Loping smrti Los Ortiz - kolumbijská skupina, která bez jištění zdolává desetimetrové výšky

- Andrea Navrátilová - ladné a elegantní akrobatické vystoupení v sítích pod kopulí stanu

- Maďarské taneční akrobacie - kombinace rychlosti, preciznosti a tance v jednom

- Holmikers - akrobatická skupina ze Švýcarska s vtipným a energickým vystoupením na bradlech

- Ludvík Navrátil - průkopník horizontálního žonglování, zcela nové disciplíny v cirkusovém světě

"Všechna čísla jsou fenomenální, ale za sebe bych asi vypíchl pyramidu na laně, kdy poprvé po 80 letech uvidí čeští diváci legendární trik s pyramidou sedmi osob na laně v podání kolumbijské skupiny Los Ortiz High Wire," říká prezident festivalu a bývalý artista, držitel několika světových rekordů Artur Kaiser.

"Chybět nebude ani KONKURZ DO BALETU. Součástí festivalu bude jedinečná příležitost zúčastnit se konkurzu do baletu, kterého se mohou zúčastnit i vybraní diváci," dodává.

POROTA PLNÁ OSOBNOSTÍ

V porotě zasednou známé osobnosti jako například:

- Jan Přeučil, Eva Hrušková, Marian Roden, Magda Malá, Bára Zemanová, Elis Mráz, a mnoho dalších

- Celým festivalem provází šarmantní zpěvačka a moderátorka Genny Ciatti

- o zábavu se postará i klaun Charlie Rigetti, který svým humorem a energií rozesměje každého diváka.

- festival doprovodí taneční skupina z Kyjeva, která je již tradiční součástí pražského cirkusového festivalu.

- režie celého festivalu se opět ujme renomovaný filmový a televizní režisér Artur Kaiser



Přijďte se pobavit a zažít atmosféru světového cirkusu!

Těšíme se na Vás v Letňanech na Cirkus Cirkus Festivalu 2025!



Vstupenky můžete zakoupit online přímo na ticketportal.cz - eTickets/mobileTickets, k dispozici jsou i prodejní místa Ticketportal.

Další info:

slevy pro děti, které nedosáhly věku 16 let / bezbariérový přístup NEUVEDENO

