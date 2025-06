Chippendales - “All Night Long”

Vstup umožněn 18:30



Vstup na akci je povolen pouze osobám starším 18 let.



Světově proslulí Chippendales v roce 2025 rozpalují atmosféru a přivážejí své svůdné turné “All Night Long Tour” do měst po celé Evropě. Toto turné, nabité elektrizující choreografií, neodolatelným šarmem a zcela novým složením ohromujících performerů, slibuje být tím nejžhavějším v historii souboru. Ať už se jedná o běžný večírek nebo nezapomenutelnou oslavu – Chippendales jsou připraveni okouzlit publikum a rozbušit srdce diváků po celém kontinentu.



S tímto nezapomenutelným programem na cestách po Evropě se Chippendales postarají o to, aby se každé město proměnilo v epicentrum večírku. Přinášejí jedinečný zážitek plný zábavy, vzrušení a nezapomenutelných momentů. Tato smyslná show je mixem vypracovaných těl, žhavé choreografie a elektrizující energie. Diváci se mohou těšit na divokou noc plnou energie, sexy překvapení a neuvěřitelného showmanství. Tito ikonickí muži rozzáří pódium novými čísly, choreografií, akrobacií – a samozřejmě i svou ohromující vizáží! Chippendales i nadále zůstávají nejprestižnější pánskou revue na světě – udávají směr v moderní choreografii, hudbě a atmosféře, která z každého vystoupení dělá nezapomenutelný večer. Jejich ohromující vystoupení kombinují smyslnost, styl a nejnovější taneční trendy. Zážitek s Chippendales není jen představení – je to skutečná party! „Jsme nadšení, že můžeme představit zcela nové představení Chippendales v evropských městech – kompletně jsme přepracovali zážitek pomocí nejmodernější choreografie a dynamických čísel,“ říká Danielle Pearson, produkční manažerka turné Chippendales. „Každý detail byl navržen tak, aby z tohoto večera byl skutečně výjimečný zážitek – plný energie a atmosféry, kterou si diváci budou chtít zopakovat.“



Ať už jste dlouholetý fanoušek nebo zažíváte Chippendales poprvé, toto představení nastaví novou laťku a přinese nezapomenutelný zážitek od začátku do konce! Vítězové prestižních ocenění Best of Las Vegas v kategoriích „Nejlepší pánská revue“ a „Nejlepší místo pro rozlučku se svobodou“ po dobu 12 let v řadě. Jejich hlavní show v Las Vegas běží již 22 let v hotelu Rio Hotel & Casino, kde odehráli přes 9000 vystoupení. Od ledna 2025 se jejich novým domovem stane The LINQ Hotel + Experience. Od svůdného vzhledu po ikonickou pódiovou přítomnost – Chippendales stanovují standard světové zábavy v Las Vegas. Každým rokem posouvají hranice výš a upevňují svou pověst jako show, kterou v Hříšném městě prostě musíte zažít.



Chippendales si rovněž vydobyli místo v dějinách popkultury a baví publikum nejen na pódiích, ale i na obrazovkách. Seriál od HULU „Welcome to Chippendales“, fiktivní zpracování příběhu slavné značky, získal pět nominací na Primetime Emmy a chválu kritiků. Chippendales se rovněž objevili v celé řadě televizních pořadů, včetně „Secret Lives of Mormon Wives“ (HULU), „The Golden Bachelor“, „The Golden Bachelorette“, „Watch What Happens Live with Andy Cohen“, „The Real Housewives of Beverly Hills“, „Vanderpump Rules“, „Jersey Shore Family Vacation“, „20/20“, „GMA“, „The Today Show“, i v dokumentárním seriálu „Secrets of the Chippendales Murders“ na kanálu A&E.



Chippendales jsou tou nejlepší volbou! Díky energickým vystoupením, neodolatelnému šarmu, živé hudbě a oslnivým tanečním číslům vytvářejí Chippendales nezapomenutelný zážitek, který udělá z každé akce něco mimořádného. Od první noty vládne v sále elektrizující energie – ideální začátek pro divokou a nezapomenutelnou noc!



Se vstupenkou lze zakoupit Gourmet Experience.

Na tento koncert nelze rezervovat vstupenky, je možný pouze přímý nákup online, nebo na prodejních místech.

Za platnost a pravost vstupenek zakoupených mimo síť Ticketportal neručíme.

Tisková zpráva

Pokyny pořadatele

INFO ZTP/P