Hudební koncerty

Čechomor Kooperativa tour - Proměny po 25. letech

Kongresové centrum Zlín náměstí T. G. Masaryka 5556, Zlín (mapa)

Středa 6. 1. 2027 Začátek akce v 20:00

Příští rok už to bude 25 let od prvního vydání nejúspěšnějšího alba skupiny Čechomor, Proměny. Kapela se proto rozhodla album, za které získala mimo jiné 3 ceny Anděl, prodalo se ho přes 250 000 kusů po celém světě a vyšlo i v Japonsku, oslavit velkolepým turné, na které se můžete těšit v listopadu 2026. Aby byl projekt úplný, nebude na něm chybět ani zpěvačka Lenka Dusilová, která hit Proměny ( ) v roce 2001 s kapelou nazpívala.

Buďte u toho, protože nejen že uslyšíte album Proměny v jeho původní podobě, ale můžete se těšit i na nové písně, připravené speciálně k tomuto výročí!

Vystoupí: Čechomor, Lenka Dusilová a Prague Philharmonia.

Děkujeme generálnímu partnerovi pojišťovně Kooperativa za podporu.
Více info: https://www.cechomor.cz 

Přijďte si užít Meet&Greet zážitek v rámci koncertu Proměny po 25 letech, který obsahuje:

• přednostní vstup na koncert před ostatními návštěvníky
• setkání s kapelou přímo na pódiu, kde vás čeká speciální program
• focení s kapelou
• ochutnávka vína Lahofer
• vstupenky do první kategorie na sezení
• nejnovější CD Proměny 2. část, které vyjde v roce 2026 spolu s vybraným merchem skupiny Čechomor vytvořeným speciálně k tomuto turné

Informace ohledně přednostního vstupu vám budou zaslány na vámi zadanou emailovou adresu.

Kde se koná akce?

Kongresové centrum Zlín, náměstí T. G. Masaryka 5556, Zlín

1

